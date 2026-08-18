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Аэропорт Катании снял ограничения на полеты - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Катании снял ограничения на полеты
Аэропорт Катании снял ограничения на полеты - 18.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Катании снял ограничения на полеты
Аэропорт сицилийской Катании возобновил в полном объеме прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги из-за вулканической активности на Этне, сообщила... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:46+0300
2026-08-18T12:54+0300
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РИМ, 18 авг – ПРАЙМ. Аэропорт сицилийской Катании возобновил в полном объеме прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги из-за вулканической активности на Этне, сообщила компания SAC, управляющая аэропортом. "В связи с переводом уровня тревоги в связи с вулканической активностью с красного на оранжевый принято решение вновь открыть ранее закрытые секторы и отменить все ограничения", - говорится в сообщении. "Немедленно возобновляются вылеты и прилеты в аэропорту Катании", - сообщила компания-оператор. В субботу Sac частично возобновила работу воздушной гавани, оставив ограничения на число прибывающих рейсов. Вечером 6 августа Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил, что Этна после выбросов пепла и вулканического материала днем ранее из одного из вершинных кратеров Вораджине извергла фонтан лавы. Активность становилась все более интенсивной и частой, сопровождаясь выбросами вулканического материала и пепла. Высота облака достигла около 6 тысяч метров над уровнем моря. На склоне вулкана за последующие дни образовались несколько новых эруптивных отверстий. Согласно последнему коммюнике Национального института геофизики и вулканологии (Ingv) от понедельника, лавовое поле в долине под вулканом в целом продолжает остывать, а вулканическая активность идет на спад.
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Бизнес
12:46 18.08.2026 (обновлено: 12:54 18.08.2026)
 
Аэропорт Катании снял ограничения на полеты

Аэропорт Катании снял ограничения после снижения уровня тревоги из-за активности на Этне

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РИМ, 18 авг – ПРАЙМ. Аэропорт сицилийской Катании возобновил в полном объеме прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги из-за вулканической активности на Этне, сообщила компания SAC, управляющая аэропортом.
"В связи с переводом уровня тревоги в связи с вулканической активностью с красного на оранжевый принято решение вновь открыть ранее закрытые секторы и отменить все ограничения", - говорится в сообщении.
"Немедленно возобновляются вылеты и прилеты в аэропорту Катании", - сообщила компания-оператор. В субботу Sac частично возобновила работу воздушной гавани, оставив ограничения на число прибывающих рейсов.
Вечером 6 августа Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил, что Этна после выбросов пепла и вулканического материала днем ранее из одного из вершинных кратеров Вораджине извергла фонтан лавы. Активность становилась все более интенсивной и частой, сопровождаясь выбросами вулканического материала и пепла. Высота облака достигла около 6 тысяч метров над уровнем моря. На склоне вулкана за последующие дни образовались несколько новых эруптивных отверстий. Согласно последнему коммюнике Национального института геофизики и вулканологии (Ingv) от понедельника, лавовое поле в долине под вулканом в целом продолжает остывать, а вулканическая активность идет на спад.
 
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