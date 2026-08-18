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Чешские АЭС будут модернизировать ежегодно на $575 млн

Чешские АЭС будут модернизировать ежегодно на $575 млн - 18.08.2026, ПРАЙМ

Чешские АЭС будут модернизировать ежегодно на $575 млн

В связи с решением о продлении эксплуатации двух чешских АЭС до 80 лет на их модернизацию будет ежегодно выделяться до 12 миллиардов крон (около 575 миллионов... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:16+0300

2026-08-18T21:16+0300

2026-08-18T21:16+0300

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ПРАГА, 18 авг – ПРАЙМ. В связи с решением о продлении эксплуатации двух чешских АЭС до 80 лет на их модернизацию будет ежегодно выделяться до 12 миллиардов крон (около 575 миллионов долларов), сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на директора подразделения атомной энергетики энергохолдинга ČEZ Богдана Зронека. На основе проведенного экспертами анализа состояния обеих чешских АЭС, "Дукованы" на юго-востоке страны и "Темелин" на юго-западе страны, руководство холдинга в июле этого года приняло решение о продлении срока эксплуатации АЭС до 80 лет с момента запуска, то есть, станции "Дукованы" до 2065-2067 годов, а станции "Темелин" до 2080-2082 годов. Ранее предполагался срок эксплуатации каждой АЭС в течение 60 лет. "В связи с продлением срока эксплуатации обеих чешских АЭС до 80 лет, оператор обеих станций энергохолдинг ČEZ планирует инвестиции в эти источники энергии в размере до 12 миллиардов крон в год. Эти средства пойдут главным образом на обновление технологий, модернизацию систем управления и повышение безопасности. Холдинг также намерен сосредоточиться на цифровизации операций. Ежегодно планируется внедрение десятков технологических инноваций", - сообщил агентству Зронек. По словам Зронека, эксплуатация атомных электростанций до 80 лет — это не разовое решение, а результат долгосрочной работы, основанной на регулярной оценке состояния оборудования, масштабных программах модернизации и обеспечении соблюдения требований безопасности. Атомные станции считаются столпом чешской энергетики. Обе АЭС были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2048 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2000-2002 годах, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт. Обе чешские станции произвели в минувшем году рекордные 32 066 тераватт-часов электроэнергии. Это самый высокий показатель для них за один календарный год. Таким образом, из атомных источников покрывается примерно половина потребностей в электроэнергии для населения и предприятий республики.

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