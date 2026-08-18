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В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы

В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы - 18.08.2026, ПРАЙМ

В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы

Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:47+0300

2026-08-18T14:47+0300

2026-08-18T14:47+0300

сельское хозяйство

россия

китай

краснодарский край

агроэкспорт

минсельхоз

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже прошедшего сезона, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "Мы ожидаем не снижения темпов, а наоборот наращивания с учетом того, что урожай в этом году планируется собрать тоже не хуже, чем в прошлом", - сказал он в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", отвечая на вопрос об ожидаемом объеме экспорта пшеницы по итогам 2026-2027 сельхозгода. "Соответственно, с учетом переходящих остатков и потенциалов по экспорту мы видим перспективу сохранения темпов", - добавил он. Накануне в "Агроэкспорте" сообщили, что Россия по итогам прошедшего сельхозсезона (длился с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года) поставила за рубеж порядка 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди экспортеров этой культуры. Средняя урожайность пшеницы существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара, сообщили ранее в августе в Минсельхозе России. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна.

китай

краснодарский край

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сельское хозяйство, россия, китай, краснодарский край, агроэкспорт, минсельхоз