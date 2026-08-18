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В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы - 18.08.2026, ПРАЙМ
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы
Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:47+0300
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сельское хозяйство
россия
китай
краснодарский край
агроэкспорт
минсельхоз
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже прошедшего сезона, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"Мы ожидаем не снижения темпов, а наоборот наращивания с учетом того, что урожай в этом году планируется собрать тоже не хуже, чем в прошлом", - сказал он в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", отвечая на вопрос об ожидаемом объеме экспорта пшеницы по итогам 2026-2027 сельхозгода.
"Соответственно, с учетом переходящих остатков и потенциалов по экспорту мы видим перспективу сохранения темпов", - добавил он.
Накануне в "Агроэкспорте" сообщили, что Россия по итогам прошедшего сельхозсезона (длился с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года) поставила за рубеж порядка 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди экспортеров этой культуры.
Средняя урожайность пшеницы существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара, сообщили ранее в августе в Минсельхозе России. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна.
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сельское хозяйство, россия, китай, краснодарский край, агроэкспорт, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Краснодарский край, Агроэкспорт, Минсельхоз
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы
Глава "Агроэкспорта" Ильюшин: экспорт пшеницы будет расти на фоне ожидаемой урожайности
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже прошедшего сезона, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"Мы ожидаем не снижения темпов, а наоборот наращивания с учетом того, что урожай в этом году планируется собрать тоже не хуже, чем в прошлом", - сказал он в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", отвечая на вопрос об ожидаемом объеме экспорта пшеницы по итогам 2026-2027 сельхозгода.
"Соответственно, с учетом переходящих остатков и потенциалов по экспорту мы видим перспективу сохранения темпов", - добавил он.
Накануне в "Агроэкспорте" сообщили, что Россия по итогам прошедшего сельхозсезона (длился с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года) поставила за рубеж порядка 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди экспортеров этой культуры.
Средняя урожайность пшеницы существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара, сообщили ранее в августе в Минсельхозе России. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна.