Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/agroeksport-872470665.html
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы - 18.08.2026, ПРАЙМ
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы
Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:47+0300
2026-08-18T14:47+0300
сельское хозяйство
россия
китай
краснодарский край
агроэкспорт
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872470665.jpg?1787053625
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже прошедшего сезона, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "Мы ожидаем не снижения темпов, а наоборот наращивания с учетом того, что урожай в этом году планируется собрать тоже не хуже, чем в прошлом", - сказал он в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", отвечая на вопрос об ожидаемом объеме экспорта пшеницы по итогам 2026-2027 сельхозгода. "Соответственно, с учетом переходящих остатков и потенциалов по экспорту мы видим перспективу сохранения темпов", - добавил он. Накануне в "Агроэкспорте" сообщили, что Россия по итогам прошедшего сельхозсезона (длился с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года) поставила за рубеж порядка 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди экспортеров этой культуры. Средняя урожайность пшеницы существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара, сообщили ранее в августе в Минсельхозе России. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна.
китай
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, китай, краснодарский край, агроэкспорт, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Краснодарский край, Агроэкспорт, Минсельхоз
14:47 18.08.2026
 
В "Агроэкспорте" рассказали, как будет расти экспорт пшеницы

Глава "Агроэкспорта" Ильюшин: экспорт пшеницы будет расти на фоне ожидаемой урожайности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, будет наращиваться на фоне ожидаемой урожайности не хуже прошедшего сезона, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"Мы ожидаем не снижения темпов, а наоборот наращивания с учетом того, что урожай в этом году планируется собрать тоже не хуже, чем в прошлом", - сказал он в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", отвечая на вопрос об ожидаемом объеме экспорта пшеницы по итогам 2026-2027 сельхозгода.
"Соответственно, с учетом переходящих остатков и потенциалов по экспорту мы видим перспективу сохранения темпов", - добавил он.
Накануне в "Агроэкспорте" сообщили, что Россия по итогам прошедшего сельхозсезона (длился с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года) поставила за рубеж порядка 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди экспортеров этой культуры.
Средняя урожайность пшеницы существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара, сообщили ранее в августе в Минсельхозе России. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙКраснодарский крайАгроэкспортМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала