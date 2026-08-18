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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 18.08.2026, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:22+0300

2026-08-18T13:22+0300

2026-08-18T13:22+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера обусловлена наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью ВТБ для экономики страны в целом. Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Отмечается, что к негативному рейтинговому действию может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, втб, акра