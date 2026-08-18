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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 18.08.2026, ПРАЙМ
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 18.08.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:22+0300
2026-08-18T13:22+0300
финансы
банки
втб
акра
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера обусловлена наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью ВТБ для экономики страны в целом. Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Отмечается, что к негативному рейтинговому действию может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.
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финансы, банки, втб, акра
Финансы, Банки, ВТБ, АКРА
13:22 18.08.2026
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.
Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера обусловлена наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью ВТБ для экономики страны в целом.
Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса.
Отмечается, что к негативному рейтинговому действию может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.
 
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