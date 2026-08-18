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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)" - 18.08.2026, ПРАЙМ
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)" - 18.08.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:29+0300
2026-08-18T15:29+0300
финансы
сибур
акра
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Сибур Холдинг" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAA(RU)", - сказано в сообщении. Отмечается, что кредитный рейтинг "Сибура" обусловлен очень сильными рыночной позицией и оценкой бизнеса, географии, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса, высокой оценкой рентабельности и ликвидности, низкой долговой нагрузкой и слабой оценкой денежного потока. Стабильный прогноз предполагает низкую вероятность изменения рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, уточняется в сообщении. В агентство указали, что к негативному рейтинговому действию могут привести рост средневзвешенного отношения скорректированного общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 3,5х. Кроме того, повлиять может снижение средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам ниже 2,5х. В числе возможных факторов в АКРА также добавили существенные негативные изменения в налогообложении отрасли. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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финансы, сибур, акра
Финансы, Сибур, АКРА
15:29 18.08.2026
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" со стабильным прогнозом

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сибура" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Сибур Холдинг" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAA(RU)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что кредитный рейтинг "Сибура" обусловлен очень сильными рыночной позицией и оценкой бизнеса, географии, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса, высокой оценкой рентабельности и ликвидности, низкой долговой нагрузкой и слабой оценкой денежного потока.
Стабильный прогноз предполагает низкую вероятность изменения рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, уточняется в сообщении.
В агентство указали, что к негативному рейтинговому действию могут привести рост средневзвешенного отношения скорректированного общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 3,5х.
Кроме того, повлиять может снижение средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам ниже 2,5х. В числе возможных факторов в АКРА также добавили существенные негативные изменения в налогообложении отрасли.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
 
ФинансыСибурАКРА
 
 
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