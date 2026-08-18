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Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота

Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота - 18.08.2026, ПРАЙМ

Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота

Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T08:18+0300

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финансы

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что следующий год. То есть концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты", - сказал он, отвечая на вопрос, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России. Также Аксаков отметил, что данные карты менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности и это создает риски для тех, кто их использует. Национальная система платежных карт (НСПК) на минувшей неделе сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. НСПК также предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и Mastercard после замены сертификатов безопасности. При этом этом карты "Мир" продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн, отмечали в компании. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в конце мая говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке продолжает снижаться и составляет около 17%. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, анатолий аксаков, visa, mastercard, нспк