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Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота
Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота - 18.08.2026, ПРАЙМ
Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота
Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:18+0300
2026-08-18T09:02+0300
финансы
россия
анатолий аксаков
visa
mastercard
нспк
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что следующий год. То есть концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты", - сказал он, отвечая на вопрос, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России. Также Аксаков отметил, что данные карты менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности и это создает риски для тех, кто их использует. Национальная система платежных карт (НСПК) на минувшей неделе сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. НСПК также предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и Mastercard после замены сертификатов безопасности. При этом этом карты "Мир" продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн, отмечали в компании. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в конце мая говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке продолжает снижаться и составляет около 17%. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир".
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192
40
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финансы, россия, анатолий аксаков, visa, mastercard, нспк
Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Visa, Mastercard, НСПК
08:18 18.08.2026 (обновлено: 09:02 18.08.2026)
 
Аксаков рассказал, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота

Аксаков: карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу 2027 года

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что следующий год. То есть концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты", - сказал он, отвечая на вопрос, когда карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России.
Также Аксаков отметил, что данные карты менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности и это создает риски для тех, кто их использует.
Национальная система платежных карт (НСПК) на минувшей неделе сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. НСПК также предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и Mastercard после замены сертификатов безопасности. При этом этом карты "Мир" продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн, отмечали в компании.
Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в конце мая говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке продолжает снижаться и составляет около 17%.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир".
 
ФинансыРОССИЯАнатолий АксаковVisaMastercardНСПК
 
 
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