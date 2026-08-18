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Давление продолжится: рынок получил сигнал - 18.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260818/aktsii-872451165.html
Давление продолжится: рынок получил сигнал
Давление продолжится: рынок получил сигнал - 18.08.2026, ПРАЙМ
Давление продолжится: рынок получил сигнал
В понедельник индекс Мосбиржи пробил вниз отметку 2100 пунктов и завершил основную торговую сессию на уровне 2093,22 пункта, потеряв 2,02%. Индекс РТС опустился | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:11+0300
2026-08-18T09:11+0300
экономика
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мосбиржа
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россия
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В понедельник индекс Мосбиржи пробил вниз отметку 2100 пунктов и завершил основную торговую сессию на уровне 2093,22 пункта, потеряв 2,02%. Индекс РТС опустился еще сильнее — на 2,56% до 775,65 пункта, обновив минимум на закрытие с декабря 2024 года. Заметнее всего снизились котировки акций компаний из ИТ-сектора и бумаги, чувствительные к геополитике: "ВК" подешевел на 6,99%, "Группа Астра" — на 6,84%, "Диасофт" — на 6,28%. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне отсутствия прогресса в переговорах по украинскому урегулированию и новых санкционных угроз со стороны ЕС.Рубль продолжил слабеть: официальный курс доллара США вырос до 85,08 рубля, юань подорожал до 12,62 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение продаж валюты экспортерами — по оценке Банка России, в июле чистые продажи упали почти на 20% к июню. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,85% до 113,27 пункта, отражая общий уход от риска. Котировки нефти марки Brent закрепились выше 89 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, но поддержать российский рынок не смогли.Важной новостью для рынка стал комментарий Банка России по инфляции. Регулятор объяснил июльское замедление годового роста цен до 5,98% техническим эффектом переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Это снизило годовую инфляцию на 0,77 процентного пункта, но одновременно Банк России зафиксировал ускорение устойчивых показателей инфляции на 1,5–2,4 процентного пункта. Регулятор предупредил, что в октябре индексация тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции. Это сигнал, который говорит о том, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы крайне ограничено. Рынок это считывает: высокие ставки продолжат давить на стоимость акций, особенно в секторах с высокой долговой нагрузкой."ВИ.ру" отчитались за первое полугодие 2026 года по МСФО: выручка выросла на 3,2% до 89,6 миллиарда рублей, EBITDA — на 37,6% до 5 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 2,6 миллиарда рублей против 0,2 миллиарда годом ранее. Менеджмент повысил прогноз по годовой чистой прибыли до 4,5–6,5 миллиарда рублей.АО "БТС-Мост Холдинг" направило обязательное предложение о выкупе всех обыкновенных акций ЮГК по цене 0,7425 рубля за бумагу. Срок принятия оферты — 70 дней. Цена предполагает премию около 7,6% к текущим котировкам, что поддерживает спрос на бумаги ЮГК.Ближайшая поддержка для индекса Мосбиржи расположена на уровне 2050 пунктов, далее следует психологическая отметка 2000 пунктов. Сопротивление расположено на уровнях 2150 пунктов и 2200 пунктов.Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
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Егор Зиновьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857110596_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_60cdef2c5077bd3704cf839664d4ab27.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
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40
рынок, торги, акции, индексы, мосбиржа, мнения аналитиков, россия
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Индексы, Мосбиржа, Мнения аналитиков, РОССИЯ
09:11 18.08.2026
 
Давление продолжится: рынок получил сигнал

Аналитик Зиновьев: высокие ставки продолжат давить на стоимость акций

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Егор Зиновьев
Егор Зиновьев
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В понедельник индекс Мосбиржи пробил вниз отметку 2100 пунктов и завершил основную торговую сессию на уровне 2093,22 пункта, потеряв 2,02%. Индекс РТС опустился еще сильнее — на 2,56% до 775,65 пункта, обновив минимум на закрытие с декабря 2024 года. Заметнее всего снизились котировки акций компаний из ИТ-сектора и бумаги, чувствительные к геополитике: "ВК" подешевел на 6,99%, "Группа Астра" — на 6,84%, "Диасофт" — на 6,28%. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне отсутствия прогресса в переговорах по украинскому урегулированию и новых санкционных угроз со стороны ЕС.
Рубль продолжил слабеть: официальный курс доллара США вырос до 85,08 рубля, юань подорожал до 12,62 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение продаж валюты экспортерами — по оценке Банка России, в июле чистые продажи упали почти на 20% к июню. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,85% до 113,27 пункта, отражая общий уход от риска. Котировки нефти марки Brent закрепились выше 89 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, но поддержать российский рынок не смогли.
Важной новостью для рынка стал комментарий Банка России по инфляции. Регулятор объяснил июльское замедление годового роста цен до 5,98% техническим эффектом переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Это снизило годовую инфляцию на 0,77 процентного пункта, но одновременно Банк России зафиксировал ускорение устойчивых показателей инфляции на 1,5–2,4 процентного пункта. Регулятор предупредил, что в октябре индексация тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции. Это сигнал, который говорит о том, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы крайне ограничено. Рынок это считывает: высокие ставки продолжат давить на стоимость акций, особенно в секторах с высокой долговой нагрузкой.
"ВИ.ру" отчитались за первое полугодие 2026 года по МСФО: выручка выросла на 3,2% до 89,6 миллиарда рублей, EBITDA — на 37,6% до 5 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 2,6 миллиарда рублей против 0,2 миллиарда годом ранее. Менеджмент повысил прогноз по годовой чистой прибыли до 4,5–6,5 миллиарда рублей.
АО "БТС-Мост Холдинг" направило обязательное предложение о выкупе всех обыкновенных акций ЮГК по цене 0,7425 рубля за бумагу. Срок принятия оферты — 70 дней. Цена предполагает премию около 7,6% к текущим котировкам, что поддерживает спрос на бумаги ЮГК.
Ближайшая поддержка для индекса Мосбиржи расположена на уровне 2050 пунктов, далее следует психологическая отметка 2000 пунктов. Сопротивление расположено на уровнях 2150 пунктов и 2200 пунктов.
Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
Опять обвал?
Вчера, 10:16

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