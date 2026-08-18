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Рынок акций РФ к закрытию вырос на 2,62%

Рынок акций РФ к закрытию вырос на 2,62% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ к закрытию вырос на 2,62%

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 2,62%, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:14+0300

2026-08-18T19:14+0300

2026-08-18T19:14+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 2,62%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,62% - до 2148,13 пункта, долларовый РТС - на 2,44%, до 794,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 786,49 пункта.

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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс