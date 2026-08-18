https://1prime.ru/20260818/alfa-bank-872474293.html
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА - 18.08.2026, ПРАЙМ
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА, прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе кредитной организации. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:24+0300
2026-08-18T16:24+0300
2026-08-18T16:24+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА, прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Альфа-банка до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. Присвоенный рейтинг является наивысшим по национальной рейтинговой шкале", - говорится в сообщении.
Такой рейтинг говорит о том, что у обязательств и инструментов, которые выпускает Альфа-банк, - самое высокое кредитное качество и наименьшие кредитные риски по шкале для компаний внутри России, уточняется в релизе.
Ранее банку был присвоен рейтинг АА+ (RU). Агентство повысило оценку достаточности капитала Альфа-банка до сильной и отметило позитивную динамику нормативов относительно прошлого года на фоне высокой и устойчивой рентабельности банка.
Маржинальность банка находится на уровне, несколько превосходящем среднеотраслевые показатели, сообщили в кредитной организации.
Аналитики рейтингового агентства также высоко оценили качество корпоративного управления и стратегию развития, которая соответствует конъюнктуре макроэкономической среды.
"Полученный рейтинг подтверждает нашу готовность к любым вызовам и демонстрирует надежность, которую ценят рынок и клиенты. Мы гордимся тем, что наши практики отвечают самым жестким требованиям", - прокомментировал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
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финансы, банки, альфа-банк, акра
Финансы, Банки, Альфа-банк, АКРА
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА, прогноз стабильный
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА, прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Альфа-банка до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. Присвоенный рейтинг является наивысшим по национальной рейтинговой шкале", - говорится в сообщении.
Такой рейтинг говорит о том, что у обязательств и инструментов, которые выпускает Альфа-банк, - самое высокое кредитное качество и наименьшие кредитные риски по шкале для компаний внутри России, уточняется в релизе.
Ранее банку был присвоен рейтинг АА+ (RU). Агентство повысило оценку достаточности капитала Альфа-банка до сильной и отметило позитивную динамику нормативов относительно прошлого года на фоне высокой и устойчивой рентабельности банка.
Маржинальность банка находится на уровне, несколько превосходящем среднеотраслевые показатели, сообщили в кредитной организации.
Аналитики рейтингового агентства также высоко оценили качество корпоративного управления и стратегию развития, которая соответствует конъюнктуре макроэкономической среды.
"Полученный рейтинг подтверждает нашу готовность к любым вызовам и демонстрирует надежность, которую ценят рынок и клиенты. Мы гордимся тем, что наши практики отвечают самым жестким требованиям", - прокомментировал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.