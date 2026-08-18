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Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА - 18.08.2026, ПРАЙМ

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг АКРА

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА, прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе кредитной организации. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:24+0300

2026-08-18T16:24+0300

2026-08-18T16:24+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА, прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Альфа-банка до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. Присвоенный рейтинг является наивысшим по национальной рейтинговой шкале", - говорится в сообщении. Такой рейтинг говорит о том, что у обязательств и инструментов, которые выпускает Альфа-банк, - самое высокое кредитное качество и наименьшие кредитные риски по шкале для компаний внутри России, уточняется в релизе. Ранее банку был присвоен рейтинг АА+ (RU). Агентство повысило оценку достаточности капитала Альфа-банка до сильной и отметило позитивную динамику нормативов относительно прошлого года на фоне высокой и устойчивой рентабельности банка. Маржинальность банка находится на уровне, несколько превосходящем среднеотраслевые показатели, сообщили в кредитной организации. Аналитики рейтингового агентства также высоко оценили качество корпоративного управления и стратегию развития, которая соответствует конъюнктуре макроэкономической среды. "Полученный рейтинг подтверждает нашу готовность к любым вызовам и демонстрирует надежность, которую ценят рынок и клиенты. Мы гордимся тем, что наши практики отвечают самым жестким требованиям", - прокомментировал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, альфа-банк, акра