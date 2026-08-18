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Turkmenistan Airlines увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань

Turkmenistan Airlines увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань - 18.08.2026, ПРАЙМ

Turkmenistan Airlines увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань

Авиакомпания Turkmenistan Airlines с 25 октября увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань с четырех до шести в неделю, указано в расписании рейсов на сайте... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:09+0300

2026-08-18T09:09+0300

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АШХАБАД, 18 авг – ПРАЙМ. Авиакомпания Turkmenistan Airlines с 25 октября увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань с четырех до шести в неделю, указано в расписании рейсов на сайте авиакомпании. В настоящее время рейсы по этому маршруту выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 25 октября к ним добавятся среда и пятница, таким образом вылеты будут осуществляться ежедневно, кроме понедельника. Авиасообщение между РФ и Туркменией также обеспечивает российская авиакомпания S7, выполняющая рейсы из Москвы в Ашхабад, а Turkmenistan Airlines летает в Россию только по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад. Помимо этого, Turkmenistan Airlines выполняет прямые рейсы в Индию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Южную Корею, Великобританию, Германию, Италию и Турцию.

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бизнес, ашхабад, казань, туркмения, s7