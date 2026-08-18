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Балицкий назвал Киев единственным носителем ядерной опасности для ЗАЭС
Балицкий назвал Киев единственным носителем ядерной опасности для ЗАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
Балицкий назвал Киев единственным носителем ядерной опасности для ЗАЭС
Срыв киевским режимом визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС означает, что украинские власти остаются единственным носителем ядерной опасности для атомной... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:40+0300
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2026-08-18T19:40+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Срыв киевским режимом визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС означает, что украинские власти остаются единственным носителем ядерной опасности для атомной станции, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Единственным реальным гарантом безопасности Запорожской АЭС были и остаются российские военнослужащие. Они отражают атаки противника и защищают не только жителей Энергодара, но и сотрудников миссии. А киевский режим на сегодняшний день остается единственным носителем ядерной опасности для нашей станции и для всего мира" , - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что это не первый случай, когда националисты срывают миссии МАГАТЭ. Ранее были зафиксированы факты целенаправленных обстрелов колонн международных наблюдателей.
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Энергодар, Запорожская область, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
Балицкий назвал Киев единственным носителем ядерной опасности для ЗАЭС
Балицкий: Киев остается единственным носителем ядерной опасности для ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Срыв киевским режимом визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС означает, что украинские власти остаются единственным носителем ядерной опасности для атомной станции, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Единственным реальным гарантом безопасности Запорожской АЭС были и остаются российские военнослужащие. Они отражают атаки противника и защищают не только жителей Энергодара, но и сотрудников миссии. А киевский режим на сегодняшний день остается единственным носителем ядерной опасности для нашей станции и для всего мира" , - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что это не первый случай, когда националисты срывают миссии МАГАТЭ. Ранее были зафиксированы факты целенаправленных обстрелов колонн международных наблюдателей.