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Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области
Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области - 18.08.2026, ПРАЙМ
Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области
Работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут максимально интенсивно, прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:46+0300
2026-08-18T20:46+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут максимально интенсивно, прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Большая часть Запорожской области на сегодняшний день остается без электроснабжения, написал губернатор. По его словам, в результате массированных террористических атак противника по объектам энергетической инфраструктуры серьезные повреждения получили сети электроснабжения не только в Запорожской, но и в Херсонской области, ДНР, ЛНР, а также в республике Крым.
"Ситуация по-прежнему сложная. Мы держим постоянную связь с федеральным центром, министерством энергетики и МЧС России. Аварийно-восстановительные бригады работают на всех ключевых узлах – от подстанций до распределительных сетей. Делаем все возможное, чтобы подать напряжение, работы продолжаются с максимальной интенсивностью. Прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Задействованы дополнительные резервные мощности и генераторы для социально значимых объектов, добавил он.
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газ, запорожская область, херсонская область, лнр, мчс
Газ, Запорожская область, Херсонская область, ЛНР, МЧС
Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области
Балицкий: работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут интенсивно
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут максимально интенсивно, прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Большая часть Запорожской области на сегодняшний день остается без электроснабжения, написал губернатор. По его словам, в результате массированных террористических атак противника по объектам энергетической инфраструктуры серьезные повреждения получили сети электроснабжения не только в Запорожской, но и в Херсонской области, ДНР, ЛНР, а также в республике Крым.
"Ситуация по-прежнему сложная. Мы держим постоянную связь с федеральным центром, министерством энергетики и МЧС России. Аварийно-восстановительные бригады работают на всех ключевых узлах – от подстанций до распределительных сетей. Делаем все возможное, чтобы подать напряжение, работы продолжаются с максимальной интенсивностью. Прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Задействованы дополнительные резервные мощности и генераторы для социально значимых объектов, добавил он.