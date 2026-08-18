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Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области - 18.08.2026, ПРАЙМ

Балицкий рассказал о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

Работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут максимально интенсивно, прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T20:46+0300

2026-08-18T20:46+0300

2026-08-18T20:46+0300

газ

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут максимально интенсивно, прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Большая часть Запорожской области на сегодняшний день остается без электроснабжения, написал губернатор. По его словам, в результате массированных террористических атак противника по объектам энергетической инфраструктуры серьезные повреждения получили сети электроснабжения не только в Запорожской, но и в Херсонской области, ДНР, ЛНР, а также в республике Крым. "Ситуация по-прежнему сложная. Мы держим постоянную связь с федеральным центром, министерством энергетики и МЧС России. Аварийно-восстановительные бригады работают на всех ключевых узлах – от подстанций до распределительных сетей. Делаем все возможное, чтобы подать напряжение, работы продолжаются с максимальной интенсивностью. Прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения", - написал губернатор в канале на платформе "Макс". Задействованы дополнительные резервные мощности и генераторы для социально значимых объектов, добавил он.

запорожская область

херсонская область

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газ, запорожская область, херсонская область, лнр, мчс