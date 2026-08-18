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Барберы стали лидерами по приросту числа вакансий в индустрии красоты

Барберы стали лидерами по приросту числа вакансий в индустрии красоты - 18.08.2026, ПРАЙМ

Барберы стали лидерами по приросту числа вакансий в индустрии красоты

Барберы стали лидерами по приросту числа вакансий в российской индустрии красоты - работодатели во втором квартале 2026 года увеличили количество предложений... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T07:18+0300

2026-08-18T07:18+0300

2026-08-18T07:18+0300

бизнес

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авито работа

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Барберы стали лидерами по приросту числа вакансий в российской индустрии красоты - работодатели во втором квартале 2026 года увеличили количество предложений почти на четверть в годовом выражении, таким специалистам готовы платить более 140 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики "Авито Работы" и "Авито Услуг" (исследование есть у РИА Новости). "Лидером по приросту числа вакансий стал барбер - количество предложений для таких специалистов выросло на 24%, а средняя предлагаемая заработная плата составила 142 118 рублей в месяц. Рост интереса к этой профессии объясняется активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии: клиенты все чаще выбирают мастеров, владеющих современными техниками и трендовыми подходами к мужскому уходу", - говорится в исследовании. На втором месте по востребованности - мастера ногтевого сервиса. Спрос на них за год увеличился на 17%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 97 223 рублей в месяц. Также в лидерах - парикмахеры (+15%, 95 637 рублей в месяц), визажисты (+12%, 90 000 рублей) и мастера эпиляции (+11%, 70 133 рублей). Спрос растет благодаря делегированию процедур по уходу за собой мастерам, а также за счет развития индустрии красоты и появления новых сервисов. Вместе эти специалисты закрывают ключевые потребности рынка красоты, что и формирует устойчивый интерес работодателей к ним, отмечается в исследовании. Согласно аналитическим данным "Авито Услуг", спрос растет и на частные услуги в сфере заботы о себе. Примерно в два раза вырос спрос на экспресс-макияж, создание вечернего образа, свадебного макияжа и прически, обучение макияжу для себя. На 83% увеличился интерес потребителей к репетициям макияжа перед важным событием и на 64% - к биозавивке волос. Заметный рост спроса также показывают экспресс-педикюр (+29%), маникюр без покрытия (+26%) и однотонное окрашивание волос (+24%), добавляется в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, авито работа