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Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9%
Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9%
Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:19+0300
2026-08-18T09:28+0300
мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 4,8%.Среднее число безработных старше 16 лет в стране в апреле-июне составило 1,772 миллиона человек, сократившись на 36 тысяч по сравнению с показателем за январь-март и увеличившись на 88 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне выросло в годовом выражении на 253 тысячи и составило 34,469 миллиона человек. Доля занятых в возрасте от 16 до 64 лет составила 75,1%.Количество наемных сотрудников в июне снизилось на 13 тысяч к маю и на 78 тысяч (на 0,3%) к июню прошлого года.В июле, по предварительной оценке, число наемных сотрудников в стране снизилось на 13 тысяч в месячном выражении и на 94 тысячи - в годовом, составив 30,3 миллиона человек.Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в апреле-мае с учетом бонусов составил 4,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, а без учета – 3,5%, аналитики ожидали показатель в 3,4%.
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мировая экономика, великобритания
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:19 18.08.2026 (обновлено: 09:28 18.08.2026)
 
Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9%

ONS: безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 4,8%.
Среднее число безработных старше 16 лет в стране в апреле-июне составило 1,772 миллиона человек, сократившись на 36 тысяч по сравнению с показателем за январь-март и увеличившись на 88 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне выросло в годовом выражении на 253 тысячи и составило 34,469 миллиона человек. Доля занятых в возрасте от 16 до 64 лет составила 75,1%.
Количество наемных сотрудников в июне снизилось на 13 тысяч к маю и на 78 тысяч (на 0,3%) к июню прошлого года.
В июле, по предварительной оценке, число наемных сотрудников в стране снизилось на 13 тысяч в месячном выражении и на 94 тысячи - в годовом, составив 30,3 миллиона человек.
Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в апреле-мае с учетом бонусов составил 4,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, а без учета – 3,5%, аналитики ожидали показатель в 3,4%.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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