https://1prime.ru/20260818/bezrabotitsa-872451688.html

Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9%

Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне 4,9%

Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:19+0300

2026-08-18T09:19+0300

2026-08-18T09:28+0300

мировая экономика

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872451688.jpg?1787034514

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 4,8%.Среднее число безработных старше 16 лет в стране в апреле-июне составило 1,772 миллиона человек, сократившись на 36 тысяч по сравнению с показателем за январь-март и увеличившись на 88 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне выросло в годовом выражении на 253 тысячи и составило 34,469 миллиона человек. Доля занятых в возрасте от 16 до 64 лет составила 75,1%.Количество наемных сотрудников в июне снизилось на 13 тысяч к маю и на 78 тысяч (на 0,3%) к июню прошлого года.В июле, по предварительной оценке, число наемных сотрудников в стране снизилось на 13 тысяч в месячном выражении и на 94 тысячи - в годовом, составив 30,3 миллиона человек.Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в апреле-мае с учетом бонусов составил 4,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, а без учета – 3,5%, аналитики ожидали показатель в 3,4%.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания