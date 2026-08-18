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Австралийская BHP нарастила чистую прибыль на 9% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Австралийская BHP нарастила чистую прибыль на 9%
Австралийская BHP нарастила чистую прибыль на 9% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Австралийская BHP нарастила чистую прибыль на 9%
Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 30 июня, нарастила чистую прибыль,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:34+0300
2026-08-18T09:38+0300
bhp
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 30 июня, нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 9% - до 9,833 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании. Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию поднялась до 1,936 доллара с 1,778 доллара год назад. Выручка за отчетный период при этом выросла на 15% - до 58,76 миллиарда долларов. Компания объясняет такую динамику более высокими ценами цен на медь, железную руду и металлургический уголь. Капитальные затраты и расходы на геологоразведку поднялись на 5% - до 10,257 миллиарда долларов. Чистый долг компании по итогам минувшего фингода сократился на 33%, составив 8,694 миллиарда долларов. Показатель базовой прибыли вырос на 30% в годовом выражении - до 13,204 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза аналитиков Visible Alpha в 12,66 миллиарда долларов, оценку которых приводит агентство Рейтер. Компания также сохранила целевой уровень чистого долга в диапазоне 10-20 миллиардов долларов. BHP (ранее - BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.
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192
40
192
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bhp
BHP
09:34 18.08.2026 (обновлено: 09:38 18.08.2026)
 
Австралийская BHP нарастила чистую прибыль на 9%

Чистая прибыль австралийской BHP по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 9%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 30 июня, нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 9% - до 9,833 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании.
Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию поднялась до 1,936 доллара с 1,778 доллара год назад.
Выручка за отчетный период при этом выросла на 15% - до 58,76 миллиарда долларов. Компания объясняет такую динамику более высокими ценами цен на медь, железную руду и металлургический уголь.
Капитальные затраты и расходы на геологоразведку поднялись на 5% - до 10,257 миллиарда долларов. Чистый долг компании по итогам минувшего фингода сократился на 33%, составив 8,694 миллиарда долларов.
Показатель базовой прибыли вырос на 30% в годовом выражении - до 13,204 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза аналитиков Visible Alpha в 12,66 миллиарда долларов, оценку которых приводит агентство Рейтер.
Компания также сохранила целевой уровень чистого долга в диапазоне 10-20 миллиардов долларов.
BHP (ранее - BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.
 
BHP
 
 
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