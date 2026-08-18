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Движение на дороге Билибино–Кепервеем частично восстановили

Движение на дороге Билибино–Кепервеем частично восстановили - 18.08.2026, ПРАЙМ

Движение на дороге Билибино–Кепервеем частично восстановили

Движение на дороге Билибино–Кепервеем на севере Чукотки, накануне закрытое из-за подтоплений, частично восстановили, сообщает администрация Билибинского района. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T03:11+0300

2026-08-18T03:11+0300

2026-08-18T03:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – ПРАЙМ. Движение на дороге Билибино–Кепервеем на севере Чукотки, накануне закрытое из-за подтоплений, частично восстановили, сообщает администрация Билибинского района. Движение на автодороге Билибино–Кепервеем было закрыто для всех видов автотранспорта с 11.00 (02.00 мск) 17 августа. В зоне подтопления были участки на 26-м, 29-м и 32-м километрах. "Сегодня, 18 августа, в связи с ограничением движения и восстановительными работами на региональной дороге Билибино–Кепервеем будет организован транспорт повышенной проходимости в сторону Кепервеема. Дальнейшие перевозки пассажиров будут продолжены в штатном режиме согласно регулярному расписанию автобуса", - говорится в сообщении. Департамент гражданской защиты округа информирует, что с вечера понедельника проезд открыт для крупногабаритной техники – идет процесс "укатывания" дороги. После этого движение станет доступным и для легковых автомобилей. Угроз подтопления жилого сектора нет. "Паводковая ситуация в Билибинском районе стабилизируется. Гидрологическая обстановка в районе улучшается. За прошедшие сутки зафиксировано снижение уровня воды в реках муниципалитета", - говорится в сообщении.

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бизнес, общество , чукотка