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Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа

Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа - 18.08.2026, ПРАЙМ

Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа

Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа, чтобы устранить неисправность на Биробиджанской ТЭЦ, сообщает мэр города Алексей Кузьмин. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T02:50+0300

2026-08-18T02:50+0300

2026-08-18T02:50+0300

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа, чтобы устранить неисправность на Биробиджанской ТЭЦ, сообщает мэр города Алексей Кузьмин. "С 18 по 20 августа город будет отключен от горячего водоснабжения. Связано это с тем, что в рамках запуска Биробиджанской ТЭЦ после третьего останова была обнаружена неисправность на секционной задвижке", - говорится в сообщении в канале Кузьмина на платформе "Макс". Также он отметил, что в первый день произведут расхолаживание станции, сам ремонт задвижки запланирован на второй день, а на третий пройдет запуск Биробиджанской ТЭЦ.

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общество