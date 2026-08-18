https://1prime.ru/20260818/birobidzhan-872447426.html
Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа
Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа - 18.08.2026, ПРАЙМ
Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа
Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа, чтобы устранить неисправность на Биробиджанской ТЭЦ, сообщает мэр города Алексей Кузьмин. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T02:50+0300
2026-08-18T02:50+0300
2026-08-18T02:50+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872447426.jpg?1787010642
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа, чтобы устранить неисправность на Биробиджанской ТЭЦ, сообщает мэр города Алексей Кузьмин.
"С 18 по 20 августа город будет отключен от горячего водоснабжения. Связано это с тем, что в рамках запуска Биробиджанской ТЭЦ после третьего останова была обнаружена неисправность на секционной задвижке", - говорится в сообщении в канале Кузьмина на платформе "Макс".
Также он отметил, что в первый день произведут расхолаживание станции, сам ремонт задвижки запланирован на второй день, а на третий пройдет запуск Биробиджанской ТЭЦ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа
Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа из-за неисправности на ТЭЦ
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа, чтобы устранить неисправность на Биробиджанской ТЭЦ, сообщает мэр города Алексей Кузьмин.
"С 18 по 20 августа город будет отключен от горячего водоснабжения. Связано это с тем, что в рамках запуска Биробиджанской ТЭЦ после третьего останова была обнаружена неисправность на секционной задвижке", - говорится в сообщении в канале Кузьмина на платформе "Макс".
Также он отметил, что в первый день произведут расхолаживание станции, сам ремонт задвижки запланирован на второй день, а на третий пройдет запуск Биробиджанской ТЭЦ.