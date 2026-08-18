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Биржи АТР во вторник преимущественно снизились

Биржи АТР во вторник преимущественно снизились - 18.08.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР во вторник преимущественно снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, в том числе японский Nikkei 225 уменьшился примерно на... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:46+0300

2026-08-18T12:46+0300

2026-08-18T12:51+0300

рынок

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китай

шанхай

дональд трамп

nikkei 225

kospi

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, в том числе японский Nikkei 225 уменьшился примерно на 2,5%, южнокорейский KOSPI – почти на 1,6%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов вторника индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,19% - до 3990,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,45% - до 2635,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,07% - до 25 471,15 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,55% - до 6869,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 9070 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,54%, до 67 460,73 пункта. Японский Nikkei 225 сократился после четырех торговых сессий роста подряд, за которые индекс вырос в целом в пределах 5%, а южнокорейский KOSPI – после пяти дней увеличения подряд с суммарным ростом на 11,5%. Сдержало торги ослабление техсектора. Индекс технологий искусственного интеллекта Китая CSI Artificial Intelligence снизился на 1,5%, индекс CSI 5G Communication – на 1,4%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 4,2% после роста цены понедельника на 12%. Акции южнокорейской Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 2,2%, а SK Hynix – подорожали на 1%. Акции Tokyo Electron сократились в стоимости в Токио на 6,2%, Advantest – на 5,1%. Рынки также оценивали риски, связанные с Ормузским проливом. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены добиваться продления действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек в понедельник. Бумаги BHP Group подорожали в Сиднее на 2,65% после публикации финотчета. В завершившемся 2025-2026 фингоду выручка компании выросла на 15%, чистая прибыль – на 9%. Показатель базовой прибыли подскочил на 30% в годовом выражении и оказался лучше прогнозов. В то же время акции австралийской биофармацевтической CSL подскочили в цене на 17,25%, базовая прибыль компании в постоянной валюте за фингод оказалась лучше прогноза. Австралийский индекс компаний здравоохранения вырос в результате на 7,8%. Вместе с тем сдержал торги в Австралии финансовый сектор, который просел во вторник на 1,1%.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, шанхай, дональд трамп, nikkei 225, kospi, shenzhen composite