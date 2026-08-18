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Канатную дорогу Благовещенск — Хэйхэ испытают без пассажиров

Канатную дорогу Благовещенск — Хэйхэ испытают без пассажиров - 18.08.2026, ПРАЙМ

Канатную дорогу Благовещенск — Хэйхэ испытают без пассажиров

Первая в мире трансграничная канатная дорога над рекой Амур из российского Благовещенска в китайский город Хэйхэ пройдет 1200 часов испытаний без пассажиров,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T08:54+0300

2026-08-18T08:54+0300

2026-08-18T09:00+0300

бизнес

россия

амур

китай

благовещенск

василий орлов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Первая в мире трансграничная канатная дорога над рекой Амур из российского Благовещенска в китайский город Хэйхэ пройдет 1200 часов испытаний без пассажиров, чтобы подтвердить ее безопасность, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. "Перед запуском на канатной дороге Благовещенск-Хэйхэ проведут длительные испытания… Объект необходимо будет около 1,2 тысячи часов эксплуатировать без пассажиров, чтобы контролирующие органы России и Китая могли подтвердить его безопасность и разрешить перевозку людей", - говорится в сообщении минтранса в канале "Макс". Как уточняется в тексте, об этом рассказал губернатор региона Василий Орлов на полях Российско-китайского форума "Ростки". Сейчас строительство объекта на финишной прямой, в сентябре смонтируют кабины. В планах торжественно открыть канатную дорогу в рамках Амурского экономического форума в следующем году с участием лидеров двух государств. Канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через Амур протяженностью 976 метров - первая в мире между городами двух разных стран. Для нее смонтировали десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России. Канатная дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.

амур

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бизнес, россия, амур, китай, благовещенск, василий орлов