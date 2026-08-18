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BMW отзывает более 27 тысяч автомобилей в США - 18.08.2026, ПРАЙМ
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BMW отзывает более 27 тысяч автомобилей в США
BMW отзывает более 27 тысяч автомобилей в США - 18.08.2026, ПРАЙМ
BMW отзывает более 27 тысяч автомобилей в США
Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 27,7 тысячи машин в США из-за риска потери мощности привода, говорится в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:16+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 27,7 тысячи машин в США из-за риска потери мощности привода, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Суммарно отзыву подлежит 27 720 автомобилей ряда моделей 840i, 840i xDrive 2022-2026 годов выпуска, 540i, 540i xDrive, M550i xDrive 2021-2023 годов выпуска, а также 750e xDrive 2024-2026 годов выпуска. "Соединение между карданным валом и задним дифференциалом может повредиться, что в результате может привести к потере мощности на задних колесах или опрокидыванию автомобиля", - указано в документе. Дилеры бесплатно проверят соединение между карданным валом и задним дифференциалом, при необходимости нанесут клей или произведут замену, отметили в управлении. Ожидается, что письма с уведомлениями будут разосланы 2 октября. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.
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бизнес, сша, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5
Бизнес, США, Мюнхен, BMW, Rolls-Royce, BMW X5
13:16 18.08.2026
 
BMW отзывает более 27 тысяч автомобилей в США

BMW отзывает более 27,7 тысячи машин в США из-за риска потери мощности привода

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 27,7 тысячи машин в США из-за риска потери мощности привода, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Суммарно отзыву подлежит 27 720 автомобилей ряда моделей 840i, 840i xDrive 2022-2026 годов выпуска, 540i, 540i xDrive, M550i xDrive 2021-2023 годов выпуска, а также 750e xDrive 2024-2026 годов выпуска.
"Соединение между карданным валом и задним дифференциалом может повредиться, что в результате может привести к потере мощности на задних колесах или опрокидыванию автомобиля", - указано в документе.
Дилеры бесплатно проверят соединение между карданным валом и задним дифференциалом, при необходимости нанесут клей или произведут замену, отметили в управлении. Ожидается, что письма с уведомлениями будут разосланы 2 октября.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.
 
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