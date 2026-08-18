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Часы российских брендов вызвали восторг у покупателей в США - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Часы российских брендов вызвали восторг у покупателей в США
Часы российских брендов вызвали восторг у покупателей в США - 18.08.2026, ПРАЙМ
Часы российских брендов вызвали восторг у покупателей в США
Наручные часы российского производства, продающиеся в американских магазинах, вызывают восторженные отзывы и высокую оценку у потребителей в США, несмотря на... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:22+0300
2026-08-18T10:22+0300
мировая экономика
сша
россия
часы
бизнес
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ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Наручные часы российского производства, продающиеся в американских магазинах, вызывают восторженные отзывы и высокую оценку у потребителей в США, несмотря на конкуренцию со стороны других известных марок, выяснил корреспондент РИА Новости. Вопреки санкциям и ограничениям в торговле между РФ и США, на американских маркетплейсах до сих пор присутствует продукция российских часовых брендов, доступная для покупок в различных ценовых категориях. Так, большой популярностью пользуются механические часы завода "Восток". В интернет-магазинах новые часы модели "Амфибия" с автоподзаводом и надписью на циферблате "Сделано в России" на русском языке продаются от 156 долларов без налогов. "Покупатели высоко оценивают качество часов и считают их невероятно выгодным приобретением", - указано в карточке изделия. Там также подчеркивается качество и внешний вид. В многочисленных отзывах сами владельцы ставят максимальные и близкие к максимальным оценки, описывают приобретения как "очень классные", "классические дайверы", "восхитительные", а также "стильные и прочные". Высокие оценки оставляют покупатели и в отзывах к часам бренда "Ракета", доступным в интернет-магазинах США по цене от 120 до 250 долларов в зависимости от модели. "С момента покупки часы работают отлично. Они пришли быстрее, чем ожидалось, и я очень доволен покупкой", - написал один из владельцев. Помимо новых часов в интернете также продаются винтажные часы как российского производства, так и собранные в СССР. У ряда продавцов цена доходит до отметки в 500 долларов за бывшие в использовании модели. Среди премиальных категорий в Соединенных Штатах доступны часы "Константин Чайкин", цены на которые в отдельных салонах варьируются от 24 до 55,5 тысячи долларов без налогов. Как следует из отзывов на интернет-форумах, американские пользователи называют их "технически безупречными", а также отмечают необычный и креативный дизайн.
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40
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мировая экономика, сша, россия, часы, бизнес
Мировая экономика, США, РОССИЯ, часы, Бизнес
10:22 18.08.2026
 
Часы российских брендов вызвали восторг у покупателей в США

Наручные часы российского производства вызвали восторженные отзывы и высокую оценку в США

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ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Наручные часы российского производства, продающиеся в американских магазинах, вызывают восторженные отзывы и высокую оценку у потребителей в США, несмотря на конкуренцию со стороны других известных марок, выяснил корреспондент РИА Новости.
Вопреки санкциям и ограничениям в торговле между РФ и США, на американских маркетплейсах до сих пор присутствует продукция российских часовых брендов, доступная для покупок в различных ценовых категориях.
Так, большой популярностью пользуются механические часы завода "Восток". В интернет-магазинах новые часы модели "Амфибия" с автоподзаводом и надписью на циферблате "Сделано в России" на русском языке продаются от 156 долларов без налогов.
"Покупатели высоко оценивают качество часов и считают их невероятно выгодным приобретением", - указано в карточке изделия. Там также подчеркивается качество и внешний вид.
В многочисленных отзывах сами владельцы ставят максимальные и близкие к максимальным оценки, описывают приобретения как "очень классные", "классические дайверы", "восхитительные", а также "стильные и прочные".
Высокие оценки оставляют покупатели и в отзывах к часам бренда "Ракета", доступным в интернет-магазинах США по цене от 120 до 250 долларов в зависимости от модели.
"С момента покупки часы работают отлично. Они пришли быстрее, чем ожидалось, и я очень доволен покупкой", - написал один из владельцев.
Помимо новых часов в интернете также продаются винтажные часы как российского производства, так и собранные в СССР. У ряда продавцов цена доходит до отметки в 500 долларов за бывшие в использовании модели.
Среди премиальных категорий в Соединенных Штатах доступны часы "Константин Чайкин", цены на которые в отдельных салонах варьируются от 24 до 55,5 тысячи долларов без налогов. Как следует из отзывов на интернет-форумах, американские пользователи называют их "технически безупречными", а также отмечают необычный и креативный дизайн.
 
Мировая экономикаСШАРОССИЯчасыБизнес
 
 
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