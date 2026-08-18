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Чехия выделит фермерам $180 млн на компенсацию потерь от засухи - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Чехия выделит фермерам $180 млн на компенсацию потерь от засухи
Чехия выделит фермерам $180 млн на компенсацию потерь от засухи - 18.08.2026, ПРАЙМ
Чехия выделит фермерам $180 млн на компенсацию потерь от засухи
Минсельхоз Чехии выделит фермерским хозяйствам республики в качестве субсидий 3,8 миллиарда крон (около 180 миллионов долларов) для компенсации понесенных ими в | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:19+0300
2026-08-18T20:24+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
чехия
минсельхоз
ес
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ПРАГА, 18 авг – ПРАЙМ. Минсельхоз Чехии выделит фермерским хозяйствам республики в качестве субсидий 3,8 миллиарда крон (около 180 миллионов долларов) для компенсации понесенных ими в этом году потерь от засухи, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу ведомства. "В качестве льготных субсидий, которые должны помочь фермерским хозяйствам компенсировать понесенные из-за засухи потери, минсельхоз распределит 3,8 миллиарда крон из бюджета Евросоюза, а также из правительственных средств. Поддержка будет осуществлена в течение первой половины 2027 года", - говорится в сообщении. Фермеры в связи с засухой испытывают большие трудности из-за нехватки кормов для скота и снижения урожайности, уточнило агентство. "Мы хотим поддержать, в первую очередь, те хозяйства, которые столкнулись с сочетанием засухи, высоких затрат и неблагоприятных рыночных условий, а также хозяйства с высокой интенсивностью животноводства и производителей чувствительных культур", – заявил агентству ЧТК министр сельского хозяйства Мартин Шебестьян. В течение большей части лета нынешнего года на территории Чехии стояла жаркая погода с температурами до плюс 40 градусов Цельсия, с очень малым количеством осадков, что неблагоприятно сказалось, в первую очередь, на деятельности фермерских хозяйств.
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сельское хозяйство, мировая экономика, чехия, минсельхоз, ес
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЧЕХИЯ, Минсельхоз, ЕС
20:19 18.08.2026 (обновлено: 20:24 18.08.2026)
 
Чехия выделит фермерам $180 млн на компенсацию потерь от засухи

Минсельхоз Чехии выделит фермерам 180 миллионов долларов для компенсации потерь от засухи

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ПРАГА, 18 авг – ПРАЙМ. Минсельхоз Чехии выделит фермерским хозяйствам республики в качестве субсидий 3,8 миллиарда крон (около 180 миллионов долларов) для компенсации понесенных ими в этом году потерь от засухи, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В качестве льготных субсидий, которые должны помочь фермерским хозяйствам компенсировать понесенные из-за засухи потери, минсельхоз распределит 3,8 миллиарда крон из бюджета Евросоюза, а также из правительственных средств. Поддержка будет осуществлена в течение первой половины 2027 года", - говорится в сообщении.
Фермеры в связи с засухой испытывают большие трудности из-за нехватки кормов для скота и снижения урожайности, уточнило агентство.
"Мы хотим поддержать, в первую очередь, те хозяйства, которые столкнулись с сочетанием засухи, высоких затрат и неблагоприятных рыночных условий, а также хозяйства с высокой интенсивностью животноводства и производителей чувствительных культур", – заявил агентству ЧТК министр сельского хозяйства Мартин Шебестьян.
В течение большей части лета нынешнего года на территории Чехии стояла жаркая погода с температурами до плюс 40 градусов Цельсия, с очень малым количеством осадков, что неблагоприятно сказалось, в первую очередь, на деятельности фермерских хозяйств.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаЧЕХИЯМинсельхозЕС
 
 
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