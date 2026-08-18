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Число новых домов в США в июле упало на 12,4%

Число новых домов в США в июле упало на 12,4% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Число новых домов в США в июле упало на 12,4%

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, упало на 12,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня в 1,415 миллиона - до... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:47+0300

2026-08-18T15:47+0300

2026-08-18T15:47+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, упало на 12,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня в 1,415 миллиона - до 1,239 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 1,35 миллиона с изначального уровня июня в 1,427 миллиона.

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мировая экономика, сша