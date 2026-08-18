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Врио главы Дагестана рассказал о ремонте 33 фидеров - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Врио главы Дагестана рассказал о ремонте 33 фидеров
Врио главы Дагестана рассказал о ремонте 33 фидеров - 18.08.2026, ПРАЙМ
Врио главы Дагестана рассказал о ремонте 33 фидеров
Ремонт 33 фидеров (линия электропередачи, которая подает ток от подстанции к распределительному узлу) запланирован в Махачкале в 2026 году, 22 из них уже... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:58+0300
2026-08-18T20:58+0300
дагестан
махачкала
сергей кириенко
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МАХАЧКАЛА, 18 авг - ПРАЙМ. Ремонт 33 фидеров (линия электропередачи, которая подает ток от подстанции к распределительному узлу) запланирован в Махачкале в 2026 году, 22 из них уже отремонтированы, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин по итогам совещания с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. В понедельник Щукин сообщил, что Кириенко прибыл в Дагестан. Во вторник первый замруководителя администрации президента правел совещание, в котором члены правительства республики доложили о ситуации в регионе. "Главная проблема для республики, особенно для Махачкалы – это надежность энергоснабжения. В нашей столице более 50% линий электропередачи находятся в аварийном состоянии. Всего до конца 2026 года планируется завершить ремонт 33 фидеров, из которых 22 уже отремонтированы", – написал Щукин в своем Telegram-канале. Основной зоной риска руководитель региона назвал 39 оставшихся без реконструкции фидеров, на которые приходится около 80% всех сбоев в городской электросети. Их ремонт, по его словам, остается приоритетной задачей. Другой важный вопрос, как отметил Щукин – строительство четырех дополнительных центров электропитания, так как существующие подстанции работают на пределе мощностей. Также, как сообщил врио главы Дагестана, на совещании говорили о введении в гражданский оборот самовольно возведенных многоквартирных домов, налаживании системы обращения с ТКО, развитии туризма, сельского хозяйства и других важных отраслей.
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дагестан, махачкала, сергей кириенко
Дагестан, Махачкала, Сергей Кириенко
20:58 18.08.2026
 
Врио главы Дагестана рассказал о ремонте 33 фидеров

Врио главы Дагестана Щукин: ремонт 33 фидеров запланирован в Махачкале в 2026 году

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МАХАЧКАЛА, 18 авг - ПРАЙМ. Ремонт 33 фидеров (линия электропередачи, которая подает ток от подстанции к распределительному узлу) запланирован в Махачкале в 2026 году, 22 из них уже отремонтированы, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин по итогам совещания с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В понедельник Щукин сообщил, что Кириенко прибыл в Дагестан. Во вторник первый замруководителя администрации президента правел совещание, в котором члены правительства республики доложили о ситуации в регионе.
"Главная проблема для республики, особенно для Махачкалы – это надежность энергоснабжения. В нашей столице более 50% линий электропередачи находятся в аварийном состоянии. Всего до конца 2026 года планируется завершить ремонт 33 фидеров, из которых 22 уже отремонтированы", – написал Щукин в своем Telegram-канале.
Основной зоной риска руководитель региона назвал 39 оставшихся без реконструкции фидеров, на которые приходится около 80% всех сбоев в городской электросети. Их ремонт, по его словам, остается приоритетной задачей. Другой важный вопрос, как отметил Щукин – строительство четырех дополнительных центров электропитания, так как существующие подстанции работают на пределе мощностей.
Также, как сообщил врио главы Дагестана, на совещании говорили о введении в гражданский оборот самовольно возведенных многоквартирных домов, налаживании системы обращения с ТКО, развитии туризма, сельского хозяйства и других важных отраслей.
 
ДагестанМахачкалаСергей Кириенко
 
 
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