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Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам - 18.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие, сообщила компания. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:26+0300
2026-08-18T17:26+0300
2026-08-18T17:26+0300
финансы
леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
газпром
total
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 августа 2026 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:.. о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Новатэк" за первое полугодие 2026 года", - говорится в сообщении. Также совет директоров обсудит итоги деятельности компании за первое полугодие и созыв внеочередного собрания акционеров. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия года составила 218,7 миллиарда рублей, снизившись на 3,1% в годовом выражении. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающей компании в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
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финансы, леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, газпром, total
Финансы, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, Газпром, Total
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за полугодие