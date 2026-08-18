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Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам - 18.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие, сообщила компания. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:26+0300
2026-08-18T17:26+0300
финансы
леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
газпром
total
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 августа 2026 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:.. о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Новатэк" за первое полугодие 2026 года", - говорится в сообщении. Также совет директоров обсудит итоги деятельности компании за первое полугодие и созыв внеочередного собрания акционеров. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия года составила 218,7 миллиарда рублей, снизившись на 3,1% в годовом выражении. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающей компании в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
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финансы, леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, газпром, total
Финансы, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, Газпром, Total
17:26 18.08.2026
 
Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам

Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за полугодие

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" 25 августа обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие, сообщила компания.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 августа 2026 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:.. о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Новатэк" за первое полугодие 2026 года", - говорится в сообщении.
Также совет директоров обсудит итоги деятельности компании за первое полугодие и созыв внеочередного собрания акционеров.
Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия года составила 218,7 миллиарда рублей, снизившись на 3,1% в годовом выражении.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающей компании в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
 
ФинансыЛеонид МихельсонГеннадий ТимченкоНоватэкГазпромTotal
 
 
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