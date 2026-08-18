https://1prime.ru/20260818/dohodnost-872458315.html
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года - 18.08.2026, ПРАЙМ
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года
Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с 2007 года, свидетельствуют данные торгов. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:17+0300
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2026-08-18T11:20+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с 2007 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 10.49 мск росла до 5,327% с уровня прошлого закрытия в 5,31%. Максимально показатель составлял во вторник 5,328%, что является самым высоким значением с июня 2007 года.
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рынок, сша
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года
Доходность тридцатилетних гособлигаций США достигла самого высокого уровня с 2007 года
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с 2007 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 10.49 мск росла до 5,327% с уровня прошлого закрытия в 5,31%.
Максимально показатель составлял во вторник 5,328%, что является самым высоким значением с июня 2007 года.