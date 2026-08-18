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Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года

Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года - 18.08.2026, ПРАЙМ

Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года

Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с 2007 года, свидетельствуют данные торгов. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:17+0300

2026-08-18T11:17+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с 2007 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 10.49 мск росла до 5,327% с уровня прошлого закрытия в 5,31%. Максимально показатель составлял во вторник 5,328%, что является самым высоким значением с июня 2007 года.

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