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Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции достигла рекорда
Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции достигла рекорда - 18.08.2026, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции достигла рекорда
Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции во вторник достигла самых высоких уровней за 15 и почти 18 лет соответственно, свидетельствуют данные... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:30+0300
2026-08-18T12:30+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции во вторник достигла самых высоких уровней за 15 и почти 18 лет соответственно, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних бумаг Германии на 12.03 мск росла до 3,2548% с уровня прошлого закрытия в 3,2174%. Максимально в ходе торгов показатель составлял 3,2629% - это самое высокое значение с мая 2011 года. Доходность десятилетних бумаг Франции в то же время поднималась до 4,102% с 4,062% ранее, максимум вторника составил 4,118% - самый высокий уровень с ноября 2008 года.
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германия, франция, рынок
Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции достигла рекорда
Доходность 10-летних госбондов Германии и Франции достигла рекорда как минимум за 15 лет
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций Германии и Франции во вторник достигла самых высоких уровней за 15 и почти 18 лет соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних бумаг Германии на 12.03 мск росла до 3,2548% с уровня прошлого закрытия в 3,2174%. Максимально в ходе торгов показатель составлял 3,2629% - это самое высокое значение с мая 2011 года.
Доходность десятилетних бумаг Франции в то же время поднималась до 4,102% с 4,062% ранее, максимум вторника составил 4,118% - самый высокий уровень с ноября 2008 года.