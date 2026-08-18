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Выдача льготной ипотеки в России в июле упала до минимума за три года - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Выдача льготной ипотеки в России в июле упала до минимума за три года
Выдача льготной ипотеки в России в июле упала до минимума за три года - 18.08.2026, ПРАЙМ
Выдача льготной ипотеки в России в июле упала до минимума за три года
Доля льготной ипотеки в России в июле опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных жилищных кредитов, сообщили в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:57+0300
2026-08-18T12:03+0300
банки
россия
финансы
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки в России в июле опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных жилищных кредитов, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "В июле доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных ипотек (против 49% в июне) и 47% от их совокупного объема (против 66% в июне)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на долю рыночной ипотеки пришлось, соответственно, 69% от общего количества и 51% от общего объема выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные жилищные кредиты приходилось 59% от общего количества выданных ипотек и 78% от их объема в денежном эквиваленте, уточняется в материалах. При этом за июль банки выдали россиянам 27,81 тысячи льготных ипотечных кредитов. Это на 50% меньше, чем в июне (55,15 тысячи кредитов), и на 44% меньше, чем в июле 2025 года (49,33 тысячи кредитов). По данным ОКБ, общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в июле снизился до 165,88 миллиарда рублей. Это на 51% меньше показателя июня (335,31 миллиарда рублей) и на 42% меньше, чем в июле 2025 года (286,32 миллиарда рублей). Также сообщается, что средняя сумма льготного ипотечного кредита в июле снизилась до 5,96 миллиона рублей, в июне показатель был равен 6,08 миллиона рублей, в июле 2025 года – 5,80 миллиона рублей. А средний срок льготной ипотеки в июле составил 314 месяцев (26 лет и два месяца). В июне он был равен 327 месяцам (27 лет и три месяца), в июле 2025 года – 322 месяцам (26 лет и 10 месяцев). "Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья с господдержкой в июле снизилась до 14,74% с 14,82% в июне", - говорится в сообщении. Всего за семь месяцев 2026 года россияне оформили 261,35 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,55 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 221,95 миллиарда рублей. "Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которые должны были вступить в силу со второго полугодия, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Десятки тысяч заемщиков, опасаясь новых правил, поспешили заключить сделки в июне", - прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. По его словам, подобные резкие колебания могут ждут россиян осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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банки, россия, финансы
Банки, РОССИЯ, Финансы
11:57 18.08.2026 (обновлено: 12:03 18.08.2026)
 
Выдача льготной ипотеки в России в июле упала до минимума за три года

ОКБ: доля льготной ипотеки в России в июле упала до минимума за три года

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки в России в июле опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных жилищных кредитов, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"В июле доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных ипотек (против 49% в июне) и 47% от их совокупного объема (против 66% в июне)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на долю рыночной ипотеки пришлось, соответственно, 69% от общего количества и 51% от общего объема выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные жилищные кредиты приходилось 59% от общего количества выданных ипотек и 78% от их объема в денежном эквиваленте, уточняется в материалах.
При этом за июль банки выдали россиянам 27,81 тысячи льготных ипотечных кредитов. Это на 50% меньше, чем в июне (55,15 тысячи кредитов), и на 44% меньше, чем в июле 2025 года (49,33 тысячи кредитов).
По данным ОКБ, общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в июле снизился до 165,88 миллиарда рублей. Это на 51% меньше показателя июня (335,31 миллиарда рублей) и на 42% меньше, чем в июле 2025 года (286,32 миллиарда рублей).
Также сообщается, что средняя сумма льготного ипотечного кредита в июле снизилась до 5,96 миллиона рублей, в июне показатель был равен 6,08 миллиона рублей, в июле 2025 года – 5,80 миллиона рублей. А средний срок льготной ипотеки в июле составил 314 месяцев (26 лет и два месяца). В июне он был равен 327 месяцам (27 лет и три месяца), в июле 2025 года – 322 месяцам (26 лет и 10 месяцев).
"Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья с господдержкой в июле снизилась до 14,74% с 14,82% в июне", - говорится в сообщении.
Всего за семь месяцев 2026 года россияне оформили 261,35 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,55 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 221,95 миллиарда рублей.
"Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которые должны были вступить в силу со второго полугодия, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Десятки тысяч заемщиков, опасаясь новых правил, поспешили заключить сделки в июне", - прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.
По его словам, подобные резкие колебания могут ждут россиян осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным.
 
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