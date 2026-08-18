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Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7%
Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7%
Доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до максимума с 2024 года, до 14,7%, следует из данных Банка России, которые изучило РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:15+0300
2026-08-18T19:15+0300
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рынок
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до максимума с 2024 года, до 14,7%, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. Согласно данным регулятора, доля наличных в обращении за второй квартал 2026 года составила 14,7%, а за аналогичный квартал 2025 года она составляла 14%. В 2024 году доля наличных в обращении находилась в диапазоне от 15,6% до 17,4%. Согласно доступным данным ЦБ, последние три года доля наличных денег в обращении в основном снижалась, пока не достигла 14,1% в первом квартале 2026 года. Последний значимый прирост доли наличных в обращении наблюдался во втором квартале 2023 года, тогда показатель достиг 19,4%.
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финансы, рынок
Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7%
ЦБ: доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до 14,7%
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до максимума с 2024 года, до 14,7%, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным регулятора, доля наличных в обращении за второй квартал 2026 года составила 14,7%, а за аналогичный квартал 2025 года она составляла 14%.
В 2024 году доля наличных в обращении находилась в диапазоне от 15,6% до 17,4%.
Согласно доступным данным ЦБ, последние три года доля наличных денег в обращении в основном снижалась, пока не достигла 14,1% в первом квартале 2026 года. Последний значимый прирост доли наличных в обращении наблюдался во втором квартале 2023 года, тогда показатель достиг 19,4%.