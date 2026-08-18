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Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7%

Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Доля наличных в обращении во втором квартале подскочила до 14,7%

Доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до максимума с 2024 года, до 14,7%, следует из данных Банка России, которые изучило РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:15+0300

2026-08-18T19:15+0300

2026-08-18T19:39+0300

финансы

рынок

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до максимума с 2024 года, до 14,7%, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. Согласно данным регулятора, доля наличных в обращении за второй квартал 2026 года составила 14,7%, а за аналогичный квартал 2025 года она составляла 14%. В 2024 году доля наличных в обращении находилась в диапазоне от 15,6% до 17,4%. Согласно доступным данным ЦБ, последние три года доля наличных денег в обращении в основном снижалась, пока не достигла 14,1% в первом квартале 2026 года. Последний значимый прирост доли наличных в обращении наблюдался во втором квартале 2023 года, тогда показатель достиг 19,4%.

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финансы, рынок