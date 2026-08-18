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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 34,2 пункта - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 34,2 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 34,2 пункта - 18.08.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 34,2 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе вырос до 34,2 пункта с 26,3 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:27+0300
2026-08-18T12:30+0300
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе вырос до 34,2 пункта с 26,3 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 30 пунктов.
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192
40
192
40
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
12:27 18.08.2026 (обновлено: 12:30 18.08.2026)
 
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 34,2 пункта

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе вырос до 34,2 пункта

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе вырос до 34,2 пункта с 26,3 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 30 пунктов.
 
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