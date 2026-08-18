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Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе

Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе - 18.08.2026, ПРАЙМ

Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе

Американский производитель морских дронов Saildrone открыла представительство в Копенгагене и намерена наладить производство противолодочных и разведывательных... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:24+0300

2026-08-18T12:24+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американский производитель морских дронов Saildrone открыла представительство в Копенгагене и намерена наладить производство противолодочных и разведывательных аппаратов в ряде стран Европы, говорится на сайте компании. "Расширение присутствия включает официальное открытие штаб-квартиры Saildrone в ЕС в Копенгагене и три отдельных контракта на производство в Норвегии, Польше и Нидерландах", - сказано там. В частности, в Нидерландах будет построен 52-метровый дрон Saildrone Spectre. Как описывает его сам производитель, это 250-тонная машина, может развивать скорость до 30 узлов и выполняется в двух вариантах в зависимости от задач. Первый вариант оснащен жестким парусом, способен долго и тихо перемещаться и предназначен для борьбы с подводными лодками. Второй вариант без паруса разработан для "скрытных высокоскоростных действий", там предусмотрены отсеки для размещения вооружений и иных систем. В Норвегии будут производить 20-метровый Saildrone Surveyor, который можно использовать для сбора информации, составления карт дна и других целей. В Польше будут делать паруса для этой модели. Дания уже использует четыре дрона этой фирмы модели Voyager по линии минобороны для сбора данных. В июле Saildrone испытала свои морские дроны в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления в том числе российских кораблей. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20260729/militarizatsiya-871839653.html

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бизнес, промышленность, европа, норвегия, польша, нато, ес