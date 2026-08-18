https://1prime.ru/20260818/drony-872461932.html
Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе
Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе - 18.08.2026, ПРАЙМ
Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе
Американский производитель морских дронов Saildrone открыла представительство в Копенгагене и намерена наладить производство противолодочных и разведывательных... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:24+0300
2026-08-18T12:24+0300
2026-08-18T12:25+0300
бизнес
промышленность
европа
норвегия
польша
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872461932.jpg?1787045100
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американский производитель морских дронов Saildrone открыла представительство в Копенгагене и намерена наладить производство противолодочных и разведывательных аппаратов в ряде стран Европы, говорится на сайте компании. "Расширение присутствия включает официальное открытие штаб-квартиры Saildrone в ЕС в Копенгагене и три отдельных контракта на производство в Норвегии, Польше и Нидерландах", - сказано там. В частности, в Нидерландах будет построен 52-метровый дрон Saildrone Spectre. Как описывает его сам производитель, это 250-тонная машина, может развивать скорость до 30 узлов и выполняется в двух вариантах в зависимости от задач. Первый вариант оснащен жестким парусом, способен долго и тихо перемещаться и предназначен для борьбы с подводными лодками. Второй вариант без паруса разработан для "скрытных высокоскоростных действий", там предусмотрены отсеки для размещения вооружений и иных систем. В Норвегии будут производить 20-метровый Saildrone Surveyor, который можно использовать для сбора информации, составления карт дна и других целей. В Польше будут делать паруса для этой модели. Дания уже использует четыре дрона этой фирмы модели Voyager по линии минобороны для сбора данных. В июле Saildrone испытала свои морские дроны в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления в том числе российских кораблей. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20260729/militarizatsiya-871839653.html
европа
норвегия
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, европа, норвегия, польша, нато, ес
Бизнес, Промышленность, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, НАТО, ЕС
Американская Saildrone будет производить морские дроны в Евросоюзе
Американская Saildrone будет производить боевые и разведывательные морские дроны в ЕС
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американский производитель морских дронов Saildrone открыла представительство в Копенгагене и намерена наладить производство противолодочных и разведывательных аппаратов в ряде стран Европы, говорится на сайте компании.
"Расширение присутствия включает официальное открытие штаб-квартиры Saildrone в ЕС в Копенгагене и три отдельных контракта на производство в Норвегии, Польше и Нидерландах", - сказано там.
В частности, в Нидерландах будет построен 52-метровый дрон Saildrone Spectre. Как описывает его сам производитель, это 250-тонная машина, может развивать скорость до 30 узлов и выполняется в двух вариантах в зависимости от задач. Первый вариант оснащен жестким парусом, способен долго и тихо перемещаться и предназначен для борьбы с подводными лодками. Второй вариант без паруса разработан для "скрытных высокоскоростных действий", там предусмотрены отсеки для размещения вооружений и иных систем.
В Норвегии будут производить 20-метровый Saildrone Surveyor, который можно использовать для сбора информации, составления карт дна и других целей. В Польше будут делать паруса для этой модели.
Дания уже использует четыре дрона этой фирмы модели Voyager по линии минобороны для сбора данных.
В июле Saildrone испытала свои морские дроны в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления в том числе российских кораблей.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Милитаризация Европы принесла крупному судостроителю ЕС рекордную прибыль