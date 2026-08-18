https://1prime.ru/20260818/dtp-872462860.html

Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы

Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы - 18.08.2026, ПРАЙМ

Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы

Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:39+0300

2026-08-18T12:39+0300

2026-08-18T12:45+0300

бизнес

общество

москва

дтп

россия

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382025_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2084f94a054adb19b02f0366dd598c6b.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Как сообщил РИА Новости источник, автомобиль скорой помощи принадлежит частной клинике.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, дтп, россия