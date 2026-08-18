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Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы
Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы
Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:39+0300
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происшествия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Как сообщил РИА Новости источник, автомобиль скорой помощи принадлежит частной клинике.
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бизнес, общество , москва, дтп, россия
Бизнес, Общество , МОСКВА, ДТП, РОССИЯ, Происшествия
12:39 18.08.2026 (обновлено: 12:45 18.08.2026)
 
Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы

Водитель мотоцикла погиб после столкновения с машиной скорой помощи в центре Москвы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Как сообщил РИА Новости источник, автомобиль скорой помощи принадлежит частной клинике.
 
ПроисшествияБизнесОбществоМОСКВАДТПРОССИЯ
 
 
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