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Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы
Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы
Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:39+0300
2026-08-18T12:39+0300
2026-08-18T12:45+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Как сообщил РИА Новости источник, автомобиль скорой помощи принадлежит частной клинике.
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Бизнес, Общество , МОСКВА, ДТП, РОССИЯ, Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в центре Москвы
Водитель мотоцикла погиб после столкновения с машиной скорой помощи в центре Москвы
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись на Тверской-Ямской улице в центре Москвы, водитель мотоцикла скончался, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в центре Москвы
. По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Как сообщил РИА Новости источник, автомобиль скорой помощи принадлежит частной клинике.