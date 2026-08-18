Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/dubaj-872457243.html
Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября
Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ
Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября
Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября, говорится в сообщении казахстанской авиакомпании. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:53+0300
2026-08-18T10:53+0300
бизнес
дубай
персидский залив
астана
air astana
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872457243.jpg?1787039618
АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября, говорится в сообщении казахстанской авиакомпании. "В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года. На октябрь расписание по данным направлениям скорректировано с сокращением частоты полетов", - говорится в сообщении. В Air Astana добавили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатное перебронирование в том же классе бронирования на рейсы до 20 ноября 2026 года. Сообщается, что пассажиры также могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения или бесплатно поменять билет на другие международные направления Air Astana с доплатой разницы в тарифе при ее наличии. В июле авиакомпания сообщала о приостановке полетов в Дубай до 31 августа.
дубай
персидский залив
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дубай, персидский залив, астана, air astana
Бизнес, Дубай, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Астана, Air Astana
10:53 18.08.2026
 
Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября

Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября, говорится в сообщении казахстанской авиакомпании.
"В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года. На октябрь расписание по данным направлениям скорректировано с сокращением частоты полетов", - говорится в сообщении.
В Air Astana добавили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатное перебронирование в том же классе бронирования на рейсы до 20 ноября 2026 года. Сообщается, что пассажиры также могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения или бесплатно поменять билет на другие международные направления Air Astana с доплатой разницы в тарифе при ее наличии.
В июле авиакомпания сообщала о приостановке полетов в Дубай до 31 августа.
 
БизнесДубайПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАстанаAir Astana
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала