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Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября

Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ

Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября

Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября, говорится в сообщении казахстанской авиакомпании. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:53+0300

2026-08-18T10:53+0300

2026-08-18T10:53+0300

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АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 30 сентября, говорится в сообщении казахстанской авиакомпании. "В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года. На октябрь расписание по данным направлениям скорректировано с сокращением частоты полетов", - говорится в сообщении. В Air Astana добавили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатное перебронирование в том же классе бронирования на рейсы до 20 ноября 2026 года. Сообщается, что пассажиры также могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения или бесплатно поменять билет на другие международные направления Air Astana с доплатой разницы в тарифе при ее наличии. В июле авиакомпания сообщала о приостановке полетов в Дубай до 31 августа.

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бизнес, дубай, персидский залив, астана, air astana