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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - 18.08.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T05:42+0300
2026-08-18T05:42+0300
2026-08-18T05:42+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 4.11 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
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бизнес, россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 4.11 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".