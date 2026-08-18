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Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график

Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график - 18.08.2026, ПРАЙМ

Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график

Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T20:58+0300

2026-08-18T20:58+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. "Движение на Калужско-Рижской линии (6) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

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бизнес, россия, москва