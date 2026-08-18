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Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график
Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график - 18.08.2026, ПРАЙМ
Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график
Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:58+0300
2026-08-18T20:58+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры.
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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бизнес, россия, москва
Движение на Калужско-Рижской линии московского метро введено в график
Дептранс Москвы: движение поездов на Калужско-Рижской линии метро введено в график
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры.
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.