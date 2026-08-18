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ЕК резко снизила прогнозы урожайности из-за засухи и энергокризиса

ЕК резко снизила прогнозы урожайности из-за засухи и энергокризиса - 18.08.2026, ПРАЙМ

ЕК резко снизила прогнозы урожайности из-за засухи и энергокризиса

Еврокомиссия на фоне продолжительных волн жары и засухи резко снизила прогнозы урожайности ряда сельскохозяйственных культур в Евросоюзе и признала, что... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:14+0300

2026-08-18T11:14+0300

2026-08-18T11:17+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне продолжительных волн жары и засухи резко снизила прогнозы урожайности ряда сельскохозяйственных культур в Евросоюзе и признала, что европейские фермеры одновременно сталкиваются с ростом стоимости энергии и удобрений из-за нового энергокризиса и неграмотной политики в отношении сельскохозяйственной отрасли, следует из последних материалов ЕК. "В некоторых частях Западной и Центральной Европы сохраняющийся дефицит воды усугубил кризис, вызвав масштабный ущерб сельскохозяйственным культурам", - говорится в материалах Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (JRC). По словам экспертов, "прогнозы урожайности были снижены для всех яровых и летних культур, наиболее значительно - для зерновой кукурузы и подсолнечника - на 6-7%". Прогнозы урожайности озимых культур Еврокомиссия пересмотрела в сторону понижения на 1-4%. В результате ожидания по урожаю зерновых в ЕС в целом оказались примерно на 1% ниже среднего показателя последних пяти лет. При этом в ЕК предупреждают, что сохранение жаркой и сухой погоды повышает вероятность дальнейшего ухудшения прогнозов. По данным JRC, повторяющиеся волны жары в конце июня и середине июля привели к рекордно высоким температурам на значительной части Западной и Южной Европы. Сочетание экстремальной жары и недостатка осадков истощило запасы влаги в почве, ограничило накопление растительной массы и негативно сказалось на цветении летних культур. Особую обеспокоенность Еврокомиссии вызывает ситуация на востоке Бельгии, в Люксембурге, на юго-западе Германии, а также в Австрии, Словакии и Чехии. Там низкая влажность почвы в сочетании с исключительно высокими температурами создали серьезные риски для сохранения урожаев. При этом, как отмечается в документах, озимые и яровые культуры в ряде районов созрели преждевременно, что потребовало более ранней уборки и поставило под вопрос размер и качество зерна. Погодные проблемы европейских аграриев развиваются одновременно с новым скачком производственных расходов. В июле страны ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить 540 миллионов евро экстренной помощи фермерам, пострадавшим от повышения стоимости энергии и удобрений. В Еврокомиссии признали, что фермеры ЕС сталкиваются с "серьезными проблемами с ликвидностью" из-за стоимости удобрений и энергии. Доступность удобрений для фермеров снизилась до уровней, наблюдавшихся во время энергокризиса 2022 года. В ЕК предупредили, что перед следующим посевным сезоном европейским аграриям придется принимать "сложные решения" в неблагоприятной экономической обстановке. Рост затрат европейских фермеров может напрямую отразиться и на потребителях. В летнем прогнозе сельскохозяйственных рынков Еврокомиссия ожидает дальнейшее повышение цен на продовольствие вследствие увеличения производственных издержек. ЕК ожидает, что инфляция в Евросоюзе в 2026 году ускорится до 3,1% преимущественно из-за стоимости энергии, тогда как рост экономики составит лишь 1,1%. Это прогнозы осенью могут быть пересмотрены в сторону дальнейшего ухудшения. Нынешние трудности европейского агросектора развиваются на фоне проводимой ЕС политики отказа от российских энергоресурсов и сокращения поставок удобрений из России и Белоруссии. При этом производство азотных удобрений в самом Евросоюзе сильно зависит от природного газа, доступность которого, по данным Еврокомиссии, определяет около 70% их себестоимости. В апреле 2026 года цены на азотные удобрения в ЕС были на 71% выше среднего уровня 2024 года.

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сельское хозяйство, мировая экономика, центральная европа, бельгия, люксембург, ес, ек