https://1prime.ru/20260818/eksperty-872464216.html
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают блогеров
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают блогеров - 18.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают блогеров
Мошенники предлагают блогерам сотрудничество, для которого необходимо скачать "специальное приложение" через чужой Apple ID, после чего удаленно блокируют... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:04+0300
2026-08-18T13:04+0300
2026-08-18T13:04+0300
технологии
финансы
apple
wildberries
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мошенники предлагают блогерам сотрудничество, для которого необходимо скачать "специальное приложение" через чужой Apple ID, после чего удаленно блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку, выяснили эксперты Wildberries совместно с Лигой безопасного интернета.
"Под предлогом сотрудничества по продвижению товаров популярных маркетплейсов жертву, от имени представителя "рекламного агентства для блогеров", убеждают войти в чужой аккаунт Apple ID (якобы чтобы скачать приложение), после чего удаленно блокируют ее устройство и предлагают платную разблокировку", - поделилась результатами глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что в реальности приложения, которое просят скачать мошенники, не существует - его нет в официальных магазинах приложений. Чтобы установить его, человека убеждают выйти из собственного Apple ID и войти в "корпоративный" аккаунт. Сразу после входа в чужой аккаунт мошенники удаленно блокируют устройство через "Режим пропажи". Телефон жертвы блокируется, на его экране появляется сообщение с контактами для разблокировки устройства.
Жертва обращается по приведенным контактным данным, чаще всего в предварительно созданный Telegram-канал и оплачивает "услугу разблокировки".
"Оплата ничего не гарантирует: в конечном итоге устройство так и остается заблокированным. Жертва теряет аккаунт, доступы, рискует устройством и данными", - добавила Мизулина.
Эксперты советуют проверять "рекламное агентство", представителем которого назвался собеседник, а также само приложение. "Оно обязательно должно быть в магазинах приложений (а не устанавливаться по ссылке), обратите внимание на количество установок и отзывы, если оно действительно там есть. Если его нет - сразу прекращайте диалог", - пояснили они.
Кроме того, специалисты рекомендуют никогда не выходить из своего Apple ID в основных настройках устройства, если есть хоть малейшее сомнение в собеседнике.
Они напомнили, что коды из приложений и смс запрашивают только мошенники. Это касается и кодов подтверждения Apple ID, и кодов от банков и мессенджеров, и любых пуш-уведомлений.
"Не поддавайтесь на давление и спешку. Настоящие партнеры спокойно относятся к паузе на проверку и никогда не будут вас торопить", - заключили эксперты.
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технологии, финансы, apple, wildberries
Технологии, Финансы, Apple, Wildberries
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают блогеров
Wildberries: мошенники предлагают блогерам скачать приложение через чужой Apple ID
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мошенники предлагают блогерам сотрудничество, для которого необходимо скачать "специальное приложение" через чужой Apple ID, после чего удаленно блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку, выяснили эксперты Wildberries совместно с Лигой безопасного интернета.
"Под предлогом сотрудничества по продвижению товаров популярных маркетплейсов жертву, от имени представителя "рекламного агентства для блогеров", убеждают войти в чужой аккаунт Apple ID (якобы чтобы скачать приложение), после чего удаленно блокируют ее устройство и предлагают платную разблокировку", - поделилась результатами глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что в реальности приложения, которое просят скачать мошенники, не существует - его нет в официальных магазинах приложений. Чтобы установить его, человека убеждают выйти из собственного Apple ID и войти в "корпоративный" аккаунт. Сразу после входа в чужой аккаунт мошенники удаленно блокируют устройство через "Режим пропажи". Телефон жертвы блокируется, на его экране появляется сообщение с контактами для разблокировки устройства.
Жертва обращается по приведенным контактным данным, чаще всего в предварительно созданный Telegram-канал и оплачивает "услугу разблокировки".
"Оплата ничего не гарантирует: в конечном итоге устройство так и остается заблокированным. Жертва теряет аккаунт, доступы, рискует устройством и данными", - добавила Мизулина.
Эксперты советуют проверять "рекламное агентство", представителем которого назвался собеседник, а также само приложение. "Оно обязательно должно быть в магазинах приложений (а не устанавливаться по ссылке), обратите внимание на количество установок и отзывы, если оно действительно там есть. Если его нет - сразу прекращайте диалог", - пояснили они.
Кроме того, специалисты рекомендуют никогда не выходить из своего Apple ID в основных настройках устройства, если есть хоть малейшее сомнение в собеседнике.
Они напомнили, что коды из приложений и смс запрашивают только мошенники. Это касается и кодов подтверждения Apple ID, и кодов от банков и мессенджеров, и любых пуш-уведомлений.
"Не поддавайтесь на давление и спешку. Настоящие партнеры спокойно относятся к паузе на проверку и никогда не будут вас торопить", - заключили эксперты.