https://1prime.ru/20260818/eksperty-872474472.html
Эксперты оценили перспективы восстановления российской стали
Эксперты оценили перспективы восстановления российской стали - 18.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты оценили перспективы восстановления российской стали
Производство стали в России в текущем году ожидаются ниже уровня прошлого года - 57-66 миллионов тонн, устойчивое восстановление отрасли уже можно ожидать в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:27+0300
2026-08-18T16:27+0300
2026-08-18T16:27+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Производство стали в России в текущем году ожидаются ниже уровня прошлого года - 57-66 миллионов тонн, устойчивое восстановление отрасли уже можно ожидать в 2027 году, такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"По итогам 2026 года потребление и производство стали в России, вероятно, останутся ниже уровней 2025 года, однако динамика заметно улучшилась... По нашей оценке, выпуск стали по итогам года составит 65-66 миллионов тонн против 67,8 миллиона тонн в 2025 году, то есть снизится на 2-3,5%", - сказал аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин.
Он уточнил, что в первом полугодии спрос снизился на 7,5% год к году, но во втором квартале падение замедлилось до 3,5%. В июне видимое потребление впервые с июля 2024 года выросло на 1,9% в годовом выражении, до 3,68 миллиона, а производство увеличилось на 3,7-4%.
По его словам, эти данные указывают на прохождение локального дна внутреннего рынка во втором квартале, однако говорить о полноценном восстановлении пока рано.
"Внутренний спрос и производство, вероятно, уже прошли локальное дно, но устойчивое восстановление отрасли с ростом объемов и цен, включая экспорт, скорее станет историей 2027 года и будет зависеть от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - заключил Вершинин.
Аналогичного мнения о снижении выпуска и спроса в этом году придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По его мнению, потребление стали в РФ по итогам года будет на уровне 30-32 миллионов тонн по сравнению с 38-39 миллионами в 2025 году, а производство сократится до 57 миллионов тонн. Тем не менее, эксперт допускает восстановление отрасли черной металлургии в 2027 году.
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промышленность, бизнес, финам, фг "финам"
Промышленность, Бизнес, Финам, ФГ "ФИНАМ"
Эксперты оценили перспективы восстановления российской стали
"Финам": производство стали в России в 2026 году ожидается ниже уровня 2025 года
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Производство стали в России в текущем году ожидаются ниже уровня прошлого года - 57-66 миллионов тонн, устойчивое восстановление отрасли уже можно ожидать в 2027 году, такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"По итогам 2026 года потребление и производство стали в России, вероятно, останутся ниже уровней 2025 года, однако динамика заметно улучшилась... По нашей оценке, выпуск стали по итогам года составит 65-66 миллионов тонн против 67,8 миллиона тонн в 2025 году, то есть снизится на 2-3,5%", - сказал аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин.
Он уточнил, что в первом полугодии спрос снизился на 7,5% год к году, но во втором квартале падение замедлилось до 3,5%. В июне видимое потребление впервые с июля 2024 года выросло на 1,9% в годовом выражении, до 3,68 миллиона, а производство увеличилось на 3,7-4%.
По его словам, эти данные указывают на прохождение локального дна внутреннего рынка во втором квартале, однако говорить о полноценном восстановлении пока рано.
"Внутренний спрос и производство, вероятно, уже прошли локальное дно, но устойчивое восстановление отрасли с ростом объемов и цен, включая экспорт, скорее станет историей 2027 года и будет зависеть от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - заключил Вершинин.
Аналогичного мнения о снижении выпуска и спроса в этом году придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По его мнению, потребление стали в РФ по итогам года будет на уровне 30-32 миллионов тонн по сравнению с 38-39 миллионами в 2025 году, а производство сократится до 57 миллионов тонн. Тем не менее, эксперт допускает восстановление отрасли черной металлургии в 2027 году.