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Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды
Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды - 18.08.2026, ПРАЙМ
Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды
Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта имени Г. С. Титова в Барнауле начнут со среды, там будут обслуживаться все внутренние рейсы, сообщила... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:28+0300
2026-08-18T13:28+0300
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БАРНАУЛ, 18 авг – ПРАЙМ. Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта имени Г. С. Титова в Барнауле начнут со среды, там будут обслуживаться все внутренние рейсы, сообщила авиагавань. "С 19 августа новый пассажирский терминал аэропорта Барнаул проходит этап тестовой эксплуатации. Все службы проводят финальную проверку технологических и производственных процессов, работы оборудования, а также взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что это позволяет оценить функционирование всех систем и обеспечить максимально комфортный переход к его постоянной эксплуатации. "Все внутренние рейсы на прилет и вылет обслуживаются в новом аэровокзальном комплексе", - отметили в аэропорту. Глава Алтайского края Виктор Томенко ранее рассказал в интервью РИА Новости, что площадь строившегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час. Губернатор отмечал, что терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей. По его информации, также проводилась реконструкция прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, создание новых парковочных мест. В июле отмечалось, что объект прошел проверку Ростехнадзора.
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192
40
192
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бизнес, ростехнадзор
Бизнес, Ростехнадзор
13:28 18.08.2026
 
Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды

Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта Титова в Барнауле начнут со среды

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БАРНАУЛ, 18 авг – ПРАЙМ. Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта имени Г. С. Титова в Барнауле начнут со среды, там будут обслуживаться все внутренние рейсы, сообщила авиагавань.
"С 19 августа новый пассажирский терминал аэропорта Барнаул проходит этап тестовой эксплуатации. Все службы проводят финальную проверку технологических и производственных процессов, работы оборудования, а также взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это позволяет оценить функционирование всех систем и обеспечить максимально комфортный переход к его постоянной эксплуатации.
"Все внутренние рейсы на прилет и вылет обслуживаются в новом аэровокзальном комплексе", - отметили в аэропорту.
Глава Алтайского края Виктор Томенко ранее рассказал в интервью РИА Новости, что площадь строившегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час.
Губернатор отмечал, что терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей. По его информации, также проводилась реконструкция прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, создание новых парковочных мест. В июле отмечалось, что объект прошел проверку Ростехнадзора.
 
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