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Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды

Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды - 18.08.2026, ПРАЙМ

Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта в Барнауле начнут со среды

Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта имени Г. С. Титова в Барнауле начнут со среды, там будут обслуживаться все внутренние рейсы, сообщила... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:28+0300

2026-08-18T13:28+0300

2026-08-18T13:28+0300

бизнес

ростехнадзор

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БАРНАУЛ, 18 авг – ПРАЙМ. Тестовую эксплуатацию нового терминала аэропорта имени Г. С. Титова в Барнауле начнут со среды, там будут обслуживаться все внутренние рейсы, сообщила авиагавань. "С 19 августа новый пассажирский терминал аэропорта Барнаул проходит этап тестовой эксплуатации. Все службы проводят финальную проверку технологических и производственных процессов, работы оборудования, а также взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что это позволяет оценить функционирование всех систем и обеспечить максимально комфортный переход к его постоянной эксплуатации. "Все внутренние рейсы на прилет и вылет обслуживаются в новом аэровокзальном комплексе", - отметили в аэропорту. Глава Алтайского края Виктор Томенко ранее рассказал в интервью РИА Новости, что площадь строившегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час. Губернатор отмечал, что терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей. По его информации, также проводилась реконструкция прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, создание новых парковочных мест. В июле отмечалось, что объект прошел проверку Ростехнадзора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, ростехнадзор