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Правительство оценило объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Правительство оценило объем несырьевого неэнергетического экспорта России - 18.08.2026, ПРАЙМ
Правительство оценило объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России, по предварительным оценкам, в первом полугодии вырос на 6,7%, экспорт промышленных товаров в свою очередь... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:30+0300
2026-08-18T11:30+0300
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экономика
россия
денис мантуров
экспорт
правительство рф
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России, по предварительным оценкам, в первом полугодии вырос на 6,7%, экспорт промышленных товаров в свою очередь увеличился на 5,25%, говорится в сообщении правительства по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова о текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности."По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия наблюдается рост несырьевого неэнергетического экспорта (+6,7%), в том числе промышленной продукции – на 5,25% в номинальных ценах", - говорится в сообщении.В феврале статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов сообщал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ на текущий год согласно плану ожидается на уровне 155 миллиардов долларов.
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россия, денис мантуров, экспорт, правительство рф
Экономика, РОССИЯ, Денис Мантуров, экспорт, Правительство РФ
Правительство оценило объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии предварительно вырос на 6,7%
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России, по предварительным оценкам, в первом полугодии вырос на 6,7%, экспорт промышленных товаров в свою очередь увеличился на 5,25%, говорится в сообщении правительства по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова о текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности.
"По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия наблюдается рост несырьевого неэнергетического экспорта (+6,7%), в том числе промышленной продукции – на 5,25% в номинальных ценах", - говорится в сообщении.
В феврале статс-секретарь - замглавы Минпромторга
России Роман Чекушов сообщал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ на текущий год согласно плану ожидается на уровне 155 миллиардов долларов.