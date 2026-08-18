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География экспорта России достигла 160 стран
География экспорта России достигла 160 стран - 18.08.2026, ПРАЙМ
География экспорта России достигла 160 стран
География экспорта России насчитывает 160 стран, одна из задач - расширение поставок продуктов с добавленной стоимостью, сообщил РИА Новости руководитель... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:04+0300
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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. География экспорта России насчитывает 160 стран, одна из задач - расширение поставок продуктов с добавленной стоимостью, сообщил РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "Мы на самом деле развиваемся. И география иностранного российского экспорта насчитывает 160 стран. Другое дело, что одной из задач стоит у нас - это расширение (экспорта - ред.) продуктов с добавленной стоимостью", - сказал Ильюшин. Он отметил, что в частности речь идет о молочной продукции, о сырах, о кондитерской продукции. "У нас довольно-таки большое количество продуктов современных. Это, соответственно, фитнес-батончики, и мед, и дикоросы. И много-много продукции, которая как раз идет не как сырьевая, а как продукция для конечного покупателя", - рассказал Ильюшин. "И постепенно-постепенно видим, что страну за страной, рынок за рынком мы потихонечку завоевываем, иностранным потребителям, покупателям нравится российский продукт", - указал он.
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РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Агроэкспорт
География экспорта России достигла 160 стран
Глава "Агроэкспорта" Ильюшин: география российского экспорта насчитывает 160 стран
КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. География экспорта России насчитывает 160 стран, одна из задач - расширение поставок продуктов с добавленной стоимостью, сообщил РИА Новости руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
"Мы на самом деле развиваемся. И география иностранного российского экспорта насчитывает 160 стран. Другое дело, что одной из задач стоит у нас - это расширение (экспорта - ред.) продуктов с добавленной стоимостью", - сказал Ильюшин.
Он отметил, что в частности речь идет о молочной продукции, о сырах, о кондитерской продукции. "У нас довольно-таки большое количество продуктов современных. Это, соответственно, фитнес-батончики, и мед, и дикоросы. И много-много продукции, которая как раз идет не как сырьевая, а как продукция для конечного покупателя", - рассказал Ильюшин.
"И постепенно-постепенно видим, что страну за страной, рынок за рынком мы потихонечку завоевываем, иностранным потребителям, покупателям нравится российский продукт", - указал он.