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Экспорт рыбы из России в Китай вырос до 2,4 миллиарда долларов

Экспорт рыбы из России в Китай вырос до 2,4 миллиарда долларов - 18.08.2026, ПРАЙМ

Экспорт рыбы из России в Китай вырос до 2,4 миллиарда долларов

Россия в январе-июле 2026 года нарастила экспорт рыбы в Китай на 14% в весе и на 54% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 844 тысяч... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:11+0300

2026-08-18T14:11+0300

2026-08-18T15:06+0300

россия

мировая экономика

китай

агроэкспорт

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле 2026 года нарастила экспорт рыбы в Китай на 14% в весе и на 54% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 844 тысяч тонн на сумму 2,4 миллиарда долларов, рассказал журналистам руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "С января по июль 2026 года Россия ввезла в Китай около 844 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму более 2,4 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 14% в весе и на 54% в деньгах", - сказал он на международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Лидером по экспорту, по данным центра, стала мороженая рыба - ее в Китай было поставлено более чем на 1,4 миллиарда долларов. Затем идут ракообразные — около 776 миллионов долларов, рыбная мука - более 152 миллионов долларов, рыбное филе — около 58 миллионов долларов, замыкают пятерку моллюски с суммой поставок более 19 миллионов долларов. "По итогам семи месяцев 2026 года Россия показывает рекордную динамику экспорта рыбы и морепродуктов в Китай как в натуральном выражении, так и в стоимостном. Ранее максимум в весе и деньгах за этот же период времени был зафиксирован в 2025 году", - отметил Ильюшин. Он добавил, что наибольший абсолютный прирост экспортной выручки принесли поставки мороженой рыбы - на 635 миллионов долларов больше, чем годом ранее, ракообразных - на 143 миллионов долларов и рыбной муки - на 55 миллионов долларов.

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россия, мировая экономика, китай, агроэкспорт