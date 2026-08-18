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Более пяти тысяч потребителей в Подмосковье остались без света
Более пяти тысяч потребителей в Подмосковье остались без света - 18.08.2026, ПРАЙМ
Более пяти тысяч потребителей в Подмосковье остались без света
Энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале "Мособлэнерго" электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации, введен... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:09+0300
2026-08-18T08:09+0300
2026-08-18T08:14+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале "Мособлэнерго" электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации, введен особый режим работы, сообщила компания. "В Павлово-Посадском филиале. АО "Мособлэнерго" с 05.30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточение 109 ТП АО "Мособлэнерго" ... Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс". Отмечается, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов, прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка 2 часов.
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Более пяти тысяч потребителей в Подмосковье остались без света
"Мособлэнерго": свет пропал у более пяти тысяч потребителей и 46 соцобъектов в Подмосковье
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале "Мособлэнерго" электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации, введен особый режим работы, сообщила компания.
"В Павлово-Посадском филиале. АО "Мособлэнерго" с 05.30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточение 109 ТП АО "Мособлэнерго" ... Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов, прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка 2 часов.