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Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме
Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме - 18.08.2026, ПРАЙМ
Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме
Электроснабжение всех населенных пунктов Павло-Посадского округа Московской области осуществляется в штатном режиме, сообщил временно исполняющий полномочия... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:01+0300
2026-08-18T10:01+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение всех населенных пунктов Павло-Посадского округа Московской области осуществляется в штатном режиме, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов.
Во вторник АО "Мособлэнерго" сообщало, что энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале компании электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации, введен особый режим работы, под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.
"Электроснабжение во всех населенных пунктах округа осуществляется в штатном режиме, никаких плановых или аварийных отключений не производится", - написал Балашов в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетические службы работают стабильно и контролируют ситуацию в непрерывном режиме.
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Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме
Врио главы Павлово-Посадского округа Балашов: электроснабжение ведется в штатном режиме
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение всех населенных пунктов Павло-Посадского округа Московской области осуществляется в штатном режиме, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов.
Во вторник АО "Мособлэнерго" сообщало, что энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале компании электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации, введен особый режим работы, под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.
"Электроснабжение во всех населенных пунктах округа осуществляется в штатном режиме, никаких плановых или аварийных отключений не производится", - написал Балашов в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетические службы работают стабильно и контролируют ситуацию в непрерывном режиме.