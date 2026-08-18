https://1prime.ru/20260818/elektrosnabzhenie-872453853.html

Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме

Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме - 18.08.2026, ПРАЙМ

Электроснабжение в Павло-Посадском округе осуществляется в штатном режиме

Электроснабжение всех населенных пунктов Павло-Посадского округа Московской области осуществляется в штатном режиме, сообщил временно исполняющий полномочия... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:01+0300

2026-08-18T10:01+0300

2026-08-18T10:01+0300

россия

московская область

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение всех населенных пунктов Павло-Посадского округа Московской области осуществляется в штатном режиме, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов. Во вторник АО "Мособлэнерго" сообщало, что энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале компании электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации, введен особый режим работы, под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов. "Электроснабжение во всех населенных пунктах округа осуществляется в штатном режиме, никаких плановых или аварийных отключений не производится", - написал Балашов в своем Telegram-канале. По его словам, энергетические службы работают стабильно и контролируют ситуацию в непрерывном режиме.

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