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Цены на газ в Европе в период подготовки к зиме выросли на 52% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе в период подготовки к зиме выросли на 52%
Цены на газ в Европе в период подготовки к зиме выросли на 52% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе в период подготовки к зиме выросли на 52%
Биржевые цены на газ в Европе в период подготовки к отопительному сезону в этом году оказались на 52% выше, чем в среднем за последние три года, выяснило РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:27+0300
2026-08-18T08:27+0300
газ
европа
нидерланды
ближний восток
ес
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газпром
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в период подготовки к отопительному сезону в этом году оказались на 52% выше, чем в среднем за последние три года, выяснило РИА Новости, изучив данные торгов. Из расчетов следует, что в период с 1 апреля по 14 августа средняя расчетная цена газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 585,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 41,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 52% по сравнению со средним показателем за 2023-2025 годы. Однако в 2022 году, на фоне газового кризиса, котировки в среднем были на уровне 1373,7 доллара за тысячу кубометров. К значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Для подготовки к отопительному сезону Европа закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ). По мнению Еврокомиссии, ПХГ играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности региона. Однако пока заполненность хранилищ находится на исторически минимальных уровнях, чуть выше 60%. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ес, ек, газпром
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, ЕК, Газпром
08:27 18.08.2026
 
Цены на газ в Европе в период подготовки к зиме выросли на 52%

Биржевые цены на газ в Европе в период подготовки к отопительному сезону выросли на 52%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в период подготовки к отопительному сезону в этом году оказались на 52% выше, чем в среднем за последние три года, выяснило РИА Новости, изучив данные торгов.
Из расчетов следует, что в период с 1 апреля по 14 августа средняя расчетная цена газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 585,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 41,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 52% по сравнению со средним показателем за 2023-2025 годы.
Однако в 2022 году, на фоне газового кризиса, котировки в среднем были на уровне 1373,7 доллара за тысячу кубометров.
К значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.
Для подготовки к отопительному сезону Европа закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ). По мнению Еврокомиссии, ПХГ играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности региона. Однако пока заполненность хранилищ находится на исторически минимальных уровнях, чуть выше 60%.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
 
ГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕСЕКГазпром
 
 
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