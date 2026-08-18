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ФАС России возбудила 41 дело на топливном рынке
ФАС России возбудила 41 дело на топливном рынке - 18.08.2026, ПРАЙМ
ФАС России возбудила 41 дело на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и возбудила 41 дело, сообщило ведомство. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:40+0300
2026-08-18T17:40+0300
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уфас
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и возбудила 41 дело, сообщило ведомство. "Ведомство выявило признаки нарушений у топливных компаний в регионах. Совместно с территориальными органами служба возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело", - говорится в сообщении. Указывается также, что выдано 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Так, в релизе сообщается, что Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе. После этого оператор направил в адрес антимонопольного органа документы, подтверждающие снижение цен на топливо. Сахалинское УФАС выдало предупреждение ООО "Альтус" в связи с необоснованным установлением цен на бензин, который компания поставляет в Сахалинскую область. Тюменское УФАС выдало предупреждение ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" - компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Теперь оператору необходимо рассмотреть и согласовать заявки на август 2026 года. Тверское УФАС выдало предупреждение ООО "Эгида", изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
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бизнес, уфас
ФАС России возбудила 41 дело на топливном рынке
ФАС выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и возбудила 41 дело
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и возбудила 41 дело, сообщило ведомство.
"Ведомство выявило признаки нарушений у топливных компаний в регионах. Совместно с территориальными органами служба возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело", - говорится в сообщении.
Указывается также, что выдано 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Так, в релизе сообщается, что Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе. После этого оператор направил в адрес антимонопольного органа документы, подтверждающие снижение цен на топливо.
Сахалинское УФАС
выдало предупреждение ООО "Альтус" в связи с необоснованным установлением цен на бензин, который компания поставляет в Сахалинскую область.
Тюменское УФАС выдало предупреждение ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" - компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Теперь оператору необходимо рассмотреть и согласовать заявки на август 2026 года.
Тверское УФАС выдало предупреждение ООО "Эгида", изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
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