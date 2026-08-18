https://1prime.ru/20260818/gagauzija-872459649.html

Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива

Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива - 18.08.2026, ПРАЙМ

Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива

Власти Гагаузии попросили правительство Молдавии принять срочные меры из-за нехватки дизельного топлива, которая может осложнить уборку урожая, заявил... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:51+0300

2026-08-18T11:51+0300

2026-08-18T11:53+0300

мировая экономика

молдавия

украина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872459649.jpg?1787043197

КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Власти Гагаузии попросили правительство Молдавии принять срочные меры из-за нехватки дизельного топлива, которая может осложнить уборку урожая, заявил председатель Народного собрания (местный парламент) автономии Валентин Гайдаржи. В конце июля кабмин Молдавии одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер-министр страны Василий Тофан заявил, что правительство ограничит экспорт и розничную продажу дизельного топлива, чтобы не допустить дефицита и спекуляций на внутреннем рынке. О перебоях с наличием дизеля на отдельных автозаправочных станциях сообщают местные власти и фермеры.. "От местных властей, фермеров поступают сигналы о проблемах с наличием дизеля на ряде автозаправочных станций. Особую обеспокоенность ситуация вызывает у аграриев – сейчас дизель необходим для уборки урожая. Нехватка топлива может привести к задержкам полевых работ и ударить по региональной экономике. В связи с этим обратился к центральным властям Молдовы с просьбой срочно принять меры", - сказал на брифинге Гайдаржи. Спикер гагаузского парламента сообщил, что направил обращение премьер-министру Тофану. В нем предлагается в срочном порядке провести совместное совещание с участием представителей правительства, кризисных служб, государственных резервов и властей Гагаузии. Оппозиционные в Молдавии политсилы, в том числе блок "Победа", неоднократно заявляли, что власти страны используют кризис в сфере энергетики для повышения тарифов на энергоресурсы. Правительство предлагает поднять с 2027 года НДС на дизель с 8% до 20%. При этом с 1 августа вводится сбор 48 банов (0,028 цента) с каждого литра бензина и дизеля для создания национальных резервов. А фермеры уже говорят о другой проблеме - дешевом импорте зерна с Украины, который давит на цены и ухудшает положение местных производителей. И власть не хочет этот импорт ограничить.️

молдавия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, молдавия, украина