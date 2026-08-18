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Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива
Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива - 18.08.2026, ПРАЙМ
Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива
Власти Гагаузии попросили правительство Молдавии принять срочные меры из-за нехватки дизельного топлива, которая может осложнить уборку урожая, заявил... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:51+0300
2026-08-18T11:53+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Власти Гагаузии попросили правительство Молдавии принять срочные меры из-за нехватки дизельного топлива, которая может осложнить уборку урожая, заявил председатель Народного собрания (местный парламент) автономии Валентин Гайдаржи. В конце июля кабмин Молдавии одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер-министр страны Василий Тофан заявил, что правительство ограничит экспорт и розничную продажу дизельного топлива, чтобы не допустить дефицита и спекуляций на внутреннем рынке. О перебоях с наличием дизеля на отдельных автозаправочных станциях сообщают местные власти и фермеры.. "От местных властей, фермеров поступают сигналы о проблемах с наличием дизеля на ряде автозаправочных станций. Особую обеспокоенность ситуация вызывает у аграриев – сейчас дизель необходим для уборки урожая. Нехватка топлива может привести к задержкам полевых работ и ударить по региональной экономике. В связи с этим обратился к центральным властям Молдовы с просьбой срочно принять меры", - сказал на брифинге Гайдаржи. Спикер гагаузского парламента сообщил, что направил обращение премьер-министру Тофану. В нем предлагается в срочном порядке провести совместное совещание с участием представителей правительства, кризисных служб, государственных резервов и властей Гагаузии. Оппозиционные в Молдавии политсилы, в том числе блок "Победа", неоднократно заявляли, что власти страны используют кризис в сфере энергетики для повышения тарифов на энергоресурсы. Правительство предлагает поднять с 2027 года НДС на дизель с 8% до 20%. При этом с 1 августа вводится сбор 48 банов (0,028 цента) с каждого литра бензина и дизеля для создания национальных резервов. А фермеры уже говорят о другой проблеме - дешевом импорте зерна с Украины, который давит на цены и ухудшает положение местных производителей. И власть не хочет этот импорт ограничить.️
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мировая экономика, молдавия, украина
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА
11:51 18.08.2026 (обновлено: 11:53 18.08.2026)
 
Гагаузия попросила правительство Молдавии о помощи с поставками дизтоплива

Власти Гагаузии попросили правительство Молдавии принять меры из-за нехватки дизтоплива

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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Власти Гагаузии попросили правительство Молдавии принять срочные меры из-за нехватки дизельного топлива, которая может осложнить уборку урожая, заявил председатель Народного собрания (местный парламент) автономии Валентин Гайдаржи.
В конце июля кабмин Молдавии одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер-министр страны Василий Тофан заявил, что правительство ограничит экспорт и розничную продажу дизельного топлива, чтобы не допустить дефицита и спекуляций на внутреннем рынке. О перебоях с наличием дизеля на отдельных автозаправочных станциях сообщают местные власти и фермеры..
"От местных властей, фермеров поступают сигналы о проблемах с наличием дизеля на ряде автозаправочных станций. Особую обеспокоенность ситуация вызывает у аграриев – сейчас дизель необходим для уборки урожая. Нехватка топлива может привести к задержкам полевых работ и ударить по региональной экономике. В связи с этим обратился к центральным властям Молдовы с просьбой срочно принять меры", - сказал на брифинге Гайдаржи.
Спикер гагаузского парламента сообщил, что направил обращение премьер-министру Тофану. В нем предлагается в срочном порядке провести совместное совещание с участием представителей правительства, кризисных служб, государственных резервов и властей Гагаузии.
Оппозиционные в Молдавии политсилы, в том числе блок "Победа", неоднократно заявляли, что власти страны используют кризис в сфере энергетики для повышения тарифов на энергоресурсы. Правительство предлагает поднять с 2027 года НДС на дизель с 8% до 20%. При этом с 1 августа вводится сбор 48 банов (0,028 цента) с каждого литра бензина и дизеля для создания национальных резервов. А фермеры уже говорят о другой проблеме - дешевом импорте зерна с Украины, который давит на цены и ухудшает положение местных производителей. И власть не хочет этот импорт ограничить.️
 
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