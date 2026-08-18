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Россиянам рассказали, после каких лекарств не стоит садиться за руль
Россиянам рассказали, после каких лекарств не стоит садиться за руль - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, после каких лекарств не стоит садиться за руль
Антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством, сообщили в столичной | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:01+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Некоторые лекарственные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством: антидепрессанты, антигистаминные препараты, транквилизаторы, снотворные и седативные препараты, сильнодействующие обезболивающие средства, некоторые противосудорожные препараты, препараты от кашля и простуды", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". В ГАИ пояснили, что лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решение, поэтому перед каждой поездкой необходимо удостовериться, что принимаемый препарат не оказывает влияния на способность безопасно управлять транспортом. Чтобы снизить риск, в ведомстве призвали внимательно изучать инструкцию к лекарственному препарату, соблюдать назначенную врачом дозировку, не садиться за руль при появлении головокружении, сонливости или ухудшении самочувствия, а также при возникновении сомнений проконсультироваться с врачом или фармацевтом. "Помните: безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил дорожного движения, но и от состояния водителя. Даже привычное лекарство может повлиять на безопасность поездки", - предупредили в столичной Госавтоинспекции.
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бизнес, общество
Россиянам рассказали, после каких лекарств не стоит садиться за руль
ГАИ: антидепрессанты могут влиять на способность безопасно управлять транспортом
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Некоторые лекарственные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством: антидепрессанты, антигистаминные препараты, транквилизаторы, снотворные и седативные препараты, сильнодействующие обезболивающие средства, некоторые противосудорожные препараты, препараты от кашля и простуды", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В ГАИ пояснили, что лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решение, поэтому перед каждой поездкой необходимо удостовериться, что принимаемый препарат не оказывает влияния на способность безопасно управлять транспортом.
Чтобы снизить риск, в ведомстве призвали внимательно изучать инструкцию к лекарственному препарату, соблюдать назначенную врачом дозировку, не садиться за руль при появлении головокружении, сонливости или ухудшении самочувствия, а также при возникновении сомнений проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
"Помните: безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил дорожного движения, но и от состояния водителя. Даже привычное лекарство может повлиять на безопасность поездки", - предупредили в столичной Госавтоинспекции.