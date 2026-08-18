Цены на газ в Европе растут почти на 3%
Цены на газ в Европе во вторник выросли почти на 3%, до 768 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером растут почти на 3%, до 768 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 749,4 доллара (+0,1%). Ценовой минимум на данный момент составляет 737,3 доллара (-1,5%), ценовой максимум - 769,8 доллара (+2,8%). А по состоянию на 21.50 мск показатель составлял 768,1 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 748,6 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.