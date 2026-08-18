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В Германии хотят урезать бюджет на социальные расходы

В Германии хотят урезать бюджет на социальные расходы - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Германии хотят урезать бюджет на социальные расходы

Власти ФРГ хотят в следующем году повысить налоговую нагрузку на население и урезать бюджет на социальные расходы для продолжения спонсирования киевского... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T05:33+0300

2026-08-18T05:33+0300

2026-08-18T05:33+0300

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БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Власти ФРГ хотят в следующем году повысить налоговую нагрузку на население и урезать бюджет на социальные расходы для продолжения спонсирования киевского режима, следует из правительственных документов, которые изучило РИА Новости. Кабмин ФРГ одобрил в июле проект федерального бюджета Германии на следующий год, в сентябре он поступит на рассмотрение бундестага. Новый бюджет предусматривает резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Еще 11,6 миллиарда евро налогоплательщиков Берлин планирует напрямую направить на поддержку Украины. Резкий рост расходов на оборону будет профинансирован по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, несмотря на колоссальные займы, в немецком бюджете еще на этапе верстки образовалась чистая "дыра" в 34 миллиарда евро. Как выяснило РИА Новости, ликвидировать этот дефицит власти ФРГ решили в том числе за счет экономии на простых гражданах. Так, финансирование немецкого здравоохранения сократится в следующем году с 21,7 до 14,3 миллиарда евро ввиду закрытия постковидных программ. Но главным ударом станет урезание прямых трансфертов государственным медицинским страховым компаниям (больничным кассам) на 2 миллиарда евро - с 14,5 до 12,5 миллиарда. Это неизбежно приведет к росту страховых взносов для самих немцев. Под сокращение также попало немецкое образование: его финансирование уменьшится на 7,1% — с 16,6 до 15,4 миллиарда евро. Кроме того, вводятся жесткие ограничения по выплатам родительских пособий. Проект бюджета также предусматривает полную ликвидацию инфляционной надбавки к базовому социальному пособию, а дотации в государственный пенсионный фонд урезаются ровно на 1 миллиард евро. Дополнительно министерства обязаны "ужать" свои внутренние расходы еще на 1,2 миллиарда евро. Сильнее всех пострадают минтруда ФРГ (минус 258 миллионов) и минтранс ФРГ (минус 156 миллионов). Закрывать последствия военной политики властей немцам придется и из своего кармана через новые налоги. Проект официально утверждает запуск национального налога на пластиковую упаковку и сбора на сахаросодержащие напитки. Акцизы на табак и крепкий алкоголь взлетят сразу на 20%. Помимо этого, государство доберется до криптоактивов граждан: ныне действующая льгота, освобождавшая от налогов доход от продажи криптовалюты после одного года владения, будет полностью ликвидирована. Министр труда ФРГ Барбель Бас, говоря ранее о ситуации в немецкой экономике, назвала ситуацию с бюджетом Германии "катастрофической".

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мировая экономика, германия, фрг, берлин